Honda doet Red Bull opvallende belofte voor 2025

Het team van Red Bull Racing heeft een lastig seizoen achter de rug. Max Verstappen werd wereldkampioen, maar Red Bull kon niet meestrijden om de constructeurstitel. Volgend jaar willen ze gaan terugslaan, bij Honda hebben ze aan Red Bull beloofd dat ze die titel gaan pakken.

Red Bull had dit jaar een moeilijk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal verloor hun voorsprong, en ze zagen de concurrentie langszij komen. Verstappen bleef wel goed presteren, en hij pakte al in Las Vegas de wereldtitel. Red Bull werd in het constructeurskampioenschap verslagen door McLaren en Ferrari. Volgend jaar wil Red Bull terugslaan, en ze krijgen alle hulp van hun partners.

Volgend jaar rijden ze voor het laatst met krachtbronnen die worden geproduceerd door Honda. De Japanners zijn blij met hun band met Red Bull, en ze zijn gebrand op een succesvol laatste jaar samen. Ze azen dan ook op de dubbel in 2025, zo stelt Honda Racing-topman Koji Watanabe in gesprek met zijn landgenoten van AS-Web: "Ik heb teambaas Christian Horner beloofd dat we volgend jaar zeker de constructeurstitel gaan heroveren. In 2025, wat het laatste jaar van onze samenwerking is, eindigen we met twee wereldtitels, waaronder ook het wereldkampioenschap bij de rijders."