Jos Verstappen verdedigt zoon Max: "Hij is niet arrogant, maar direct"

Van Red Bull-coureur Max Verstappen is bekend dat hij altijd zegt wat hij denkt. De Nederlander is daardoor bij sommigen wel geliefd, terwijl anderen hem juist arrogant vinden. Vader Jos staat volledig achter zijn zoon en is 'trots' op de manier waarop de viervoudig wereldkampioen zich publiekelijk gedraagt.

Max Verstappen heeft er inmiddels tien seizoenen opzitten in de Formule 1 en mag zich inmiddels viervoudig wereldkampioen noemen. De 27-jarige Red Bull-rijder heeft tijdens die tien jaar niet alleen voor spektakel op de baan, maar ook naast de baan gezorgd. De Nederlander zegt altijd wat hij denkt, en dat levert soms veel spektakel op.

Denk bijvoorbeeld aan de uithalen van de viervoudig wereldkampioen richting de Britse pers, zijn interview na de GP in Italië waarin hij zei dat alles k*t was, zijn acties nadat hij een taakstraf opgelegd had gekregen van de FIA of de ruzie tussen Verstappen en George Russell aan het einde van afgelopen seizoen, waarbij de Nederlander ook duidelijk geen blad voor de mond nam.

Doordat Verstappen zijn mening niet onder stoelen of banken steekt, wordt hij door sommigen beticht arrogant te zijn, terwijl anderen zijn open manier van communiceren en eerlijkheid juist waarderen. Als Jos Verstappen, die een grote rol heeft gespeeld in het succes van zijn zoon, de vraag krijgt of de eerlijkheid van Max een gevolg is van zijn opvoeding, antwoordt de voormalig F1-rijder als volgt.

"Ik denk het wel", stelt de rallyrijder tegenover F1-Insider. "Hij is niet arrogant, maar direct. Ja, altijd voor jezelf opkomen was onderdeel van mijn opvoeding. We praten altijd over rolmodellen voor jongeren. Ik vraag nu: wat is meer een rolmodel? Als je je gedraagt ​​als een acteur of openlijk zegt wat je denkt en altijd achter je persoonlijke waarden blijft staan?"

Dat Max zo direct en eerlijk is, maakt zijn vader ook erg trots. "Het enige dat ik kan zeggen, is dat de manier waarop Max zich in het openbaar gedraagt, de manier waarop hij zijn mening botweg uitdrukt, mij net zo ontzettend trots maakt op mijn zoon als op zijn sportieve successen. Veel mensen kennen de echte Max niet. Op de baan is hij onvoorwaardelijk agressief, dat moet hij zijn. Maar privé is hij een kalme, uiterst evenwichtige, vriendelijke ziel. Iemand die harmonie wil, goed luistert en dan pas conclusies trekt."