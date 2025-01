Wie is de baas bij Alpine? "Het is heel transparant"

Oliver Oakes mag zich sinds een halfjaar de teambaas van Alpine noemen. Hij is echter niet de enige kapitein op het schip, want speciaal adviseur Flavio Briatore speelt een belangrijke rol binnen de renstal. Oakes probeert uit te leggen hoe de rolverdeling binnen het team er uitziet.

Oakes volgde vorig jaar Bruno Famin op. Famin deed een stapje terug, en hij ging zich focussen op andere zaken binnen Alpine. Bij de Franse renstal ging het niet naar wens, en het was zeer onrustig. Renault-CEO Luca de Meo greep in en hij benoemde Flavio Briatore tot adviseur. De Italiaan was voorheen teambaas van Renault, en onder zijn vleugels boekte het team veel successen.

Briatore

Briatore trad direct op de voorgrond, en hij speelt een belangrijke rol binnen het team. Oakes is de teambaas, maar hij staat veel minder in de spotlights. In een interview met PlanetF1 probeert Oakes de teamstructuur uit te leggen: "Ja, ik bedoel Flavio staat boven iedereen. Hij heeft alles bereikt, heeft het shirt, en het is duidelijk dat het tussen Flavio, Luca en mij goed klikt. Wij drieën staan samen in alles. Er is geen bepaalde structuur, er is geen powerplay, het is heel transparant en ik denk dat dit eerder wel ontbrak."

Eigen rol

Oakes lijkt soms wel onzichtbaar, maar hij is ook belangrijk voor het team. Hij werkt veel samen met Briatore en De Meo, en hij probeert zijn eigen rol te verduidelijken: "Ik ben de man op de grond, of dat nu op de fabriek of hier op het circuit is. Je ziet Flavio ook bij de meeste races. Hij is ook een paar dagen per week in Enstone. Ik denk dat als je kijkt naar teams die succesvol zijn geweest in de Formule 1, dat er dan sprake was van sterk leiderschap, en dat ze heel erg op één lijn zaten."

Andere teams

Oakes vindt dit ook niet bijzonder. De Britse teambaas ziet veel overeenkomsten met andere teams. Hij is hier nogal duidelijk over: "Onze structuur is niet heel anders dan bij andere teams op de grid. Je hebt ons drie: je hebt Luca als de CEO van de groep, je hebt Flavio als adviseur en je hebt mij als de teambaas. Ik denk echter dat die titels niet zoveel zeggen. Het gaat erom dat wij drieën op één lijn zitten als het gaat om de richting die we op gaan."