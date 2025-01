"Heeft Briatore de Alpine-livery per ongeluk gedeeld?"

Het team van Alpine hoopt dit jaar een stap te kunnen zetten in de Formule 1. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang, en ook Flavio Briatore is nadrukkelijk aanwezig op de fabriek. De Italiaanse adviseur zorgt voor onrust op sociale media, nu het erop lijkt dat hij iets belangrijks heeft uitgelekt.

Briatore keerde vorig jaar terug bij het team van Alpine. De voormalige teambaas van Renault kreeg een rol als speciale adviseur. Hij bemoeide zich direct met het team, en hij trad veelvuldig op de voorgrond. Daarnaast stond hij ook op de foto's bij de presentatie van nieuwe coureurs, en verscheen hij regelmatig op de fabriek in Enstone. Samen met de nieuwe teambaas Oliver Oakes wil hij het team terug naar de kop van het veld brengen.

Instagram

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn ook in volle gang. Briatore is druk, en op zijn sociale media deelde hij daar beelden van. Hij deelde een filmpje op zijn Instagram Stories van een marketingmeeting. Het leek op een normaal filmpje, waarop te zien was hoe Briatore geïnteresseerd luistert naar een doodnormale presentatie. Oplettende kijkers zagen echter iets opvallends op tafel liggen, waarna het filmpje snel werd verwijderd.

Livery

Het filmpje zorgde voor onrust op sociale media, want het leek erop dat Briatore de livery heeft gelekt. Op de tafel lag een foto van een auto met een blauwroze livery. Fans op sociale media vragen zich af of het hier gaat om de nieuwe livery van het team van Alpine. Vorig jaar reed het Franse team met een zwarte livery met blauwe accenten, en in de laatste races was de wagen volledig roze. Of het echt gaat om de nieuwe livery is nog niet duidelijk, het komt immers wel vaker voor dat er zaken worden aangezien voor iets anders. Vorig jaar hintte Alpine regelmatig op een permanente roze livery, maar dat bleek niet het geval te zijn.