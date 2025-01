Hinchcliffe ziet Verstappen als titelfavoriet: "Zijn niveau ligt veel hoger"

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel op rij in de Formule 1. De verwachting is dat de verschillen tussen de topteams zeer klein zullen zijn. James Hinchcliffe ziet Verstappen als de absolute titelfavoriet, hij ziet niet hoe men het anders kan zien.

Verstappen had het vorig jaar zeker niet makkelijk in de Formule 1. Hij was de grote titelfavoriet, maar de concurrentie van Ferrari, McLaren en soms ook Mercedes was dichterbij gekomen. Verstappen moest hard werken, en soms leek het erop alsof hij het hele team van Red Bull op zijn rug moest nemen. Het leverde hem uiteindelijk zijn vierde wereldtitel op, waarna men direct vooruit keek naar het aankomende seizoen.

Veel hoger niveau

Aangezien de verschillen waarschijnlijk kleiner zullen worden, is het de verwachting dat Verstappen het zwaar gaat krijgen. F1 TV-analist James Hinchcliffe denkt echter dat Verstappen de favoriet is, zo laat hij weten in de Red Flags Podcast: "Ik zou niet weten hoe je tegen Verstappen kan wedden. Hij blijft op een niveau opereren dat zoveel hoger ligt dan dat van de rest. Kijk, Lando Norris is er klaar voor zolang de auto goed genoeg is in elk weekend, maar wat het uitzonderlijke is aan Max, is dat hij ook een derde plaats binnen kan halen als de auto niet zo goed is."

Brazilië

Het feit dat Verstappen het beste weet te halen uit een slechte auto, is volgens Hinchcliffe iets wat weinig coureurs kunnen. De Canadese analist gaat verder met zijn betoog: "Dus hij haalt dat soort resultaten, terwijl anderen dan misschien net een zevende of een achtste plaats halen. Brazilië was de meest cruciale prestatie die wij in ons hele leven gaan zien, denk ik. Dat was echt buitenaards, en dat gaat uiteindelijk eindigen in het rijtje met Senna in Donington en Hamilton op Silverstone. Dit was één van de beste regenraces die we ooit hebben gezien in de historie van de Formule 1."