Domenicali zet Monza en Imola onder druk

Het lijkt erop dat de Formule 1-kalender in de komende jaren flink gaat veranderen. Vooral races in Europa moeten vrezen voor de toekomst. Recent werden er wel contracten verlengd, maar Formule 1-CEO Stefano Domenicali zet nu de circuits van Monza en Imola op scherp.

Eerder deze week werd het contract van het circuit van Spa-Francorchamps verlengd. Opvallend genoeg ging het niet om een contract waarbij ze elk jaar op de kalender staan, want ze zullen gaan rouleren met andere races. Eind vorig jaar werd ook duidelijk dat het iconische circuit van Monza voorlopig niet van de kalender zal verdwijnen. Net als Spa tekende ze een contract dat pas in 2031 afloopt.

Noodzakelijke eerste stap

Dat betekent echter niet dat ze zeker mogen zijn van hun toekomst. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft een duidelijke boodschap voor hen in gesprek met Autosprint: "Het contract met Monza is verlengd met belangrijke toezeggingen op het gebied van modernisering van de infrastructuur. Wat er vorig jaar in Monza is gedaan, was slechts een noodzakelijke eerste stap. Het concept dat het geluk heeft om als historische plaats te worden beschouwd, betekent niet dat het oud moet blijven. Historie is alleen waardevol als het in de toekomst wordt geprojecteerd."

Modernisering

Domenicali wil meer modernisering zien in Monza. De CEO vindt dit een belangrijke kernwaarde met het oog op de toekomst van het circuit: "De faciliteiten in de streek Brianza moeten worden gemoderniseerd. En ik moet zeggen dat de voorzitter van de ACI zich hard heeft gemaakt voor bepaalde toezeggingen en zonder zijn toezegging zou het moeilijk zijn geweest om bepaalde overeenkomsten te sluiten. Het is duidelijk dat er op regionaal overheidsniveau een aanzienlijke bijdrage is geleverd aan de economische kant."

Imola

Domenicali gaat verder ook in op de toekomst van het iconische circuit van Imola. Het contract van het circuit Enzo e Dino Ferrari loopt dit jaar af, maar kan volgens Domenicali wel in aanmerking komen voor het roulatiesysteem. Maar ze gaan niet rouleren met Monza: "Imola heeft de wil om door te gaan en het project voort te zetten. Het is een belangrijk circuit dat deel zou kunnen uitmaken van het roulatiesysteem, maar niet met Monza. Zeker, als Brianza de gemaakte afspraken niet zou respecteren, zou er al een sterke kandidatuur klaarliggen voor Imola. Zeg nooit nooit. Voor de start van volgend seizoen zullen we de toekomstige positie hebben bepaald."