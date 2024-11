Officieel: Monza minimaal tot en met 2031 op F1-kalender

De Formule 1-kalender voor de komende jaren begint steeds meer vorm te krijgen. De Formule 1 heeft namelijk bekendgemaakt dat ze een nieuwe deal hebben gesloten met de organisatie van de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza.

Het iconische circuit van Monza wordt gezien als één van de parels van de kalender van de Formule 1. Toch bestond er geruime tijd onduidelijkheid over de toekomst, de faciliteiten zouden namelijk flink zijn verouderd. Vandaag kwam de Formule 1 met goed nieuws, want er is een nieuwe deal getekend. Er is een nieuw contract getekend waardoor Monza minimaal tot en met 2031 op de kalender staat.

Vanaf het begin

De Italiaanse Grand Prix staat sinds het allereerste F1-kampioenschap in 1950 onafgebroken op de kalender, net als de Grand Prix van Groot-Brittannië. Monza was op 1980 na - toentertijd eenmalig op Imola - continu de gastheer van de race in Italië. De wedstrijd op The Temple of Speed is op verschillende lay-outs verreden. De huidige configuratie is sinds 2000. Daarvoor bestond de eerste chicane uit twee korte knikjes waar grootheden als Ayrton Senna en Mika Hakkinen hun waterloo vonden. Tot aan tranen aan toe in de bosjes. Vroeger werd ook nog de kombaan gebruikt, apart of gecombineerd met het circuit. Echter dat werd op een gegeven moment te gevaarlijk.

Gillende motoren

Op Monza rijden coureurs grotendeels vol gas en worden de remmen flink op de proef gesteld door de ingebouwde chicanes. Gemiddelde snelheden van meer dan 250 km/u is de regel in plaats van de uitzondering. Ondanks dat recente F1-bolides snelheidsrecords verbreken op diverse banen, is het op Monza nog niet gelukt met de laatste paar generatie F1-wagens. Het ronderecord staat nog steeds op naam van Rubens Barrichello die met de Ferrari uit 2004 een tijd neerzette van 1.21.046 in combinatie met een duizelingwekkende snelheid van meer dan 257 km/u.