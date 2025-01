Officieel: Belgische Grand Prix verlengt contract en gaat rouleren

De Belgische Grand Prix zal voorlopig niet van de kalender verdwijnen. De Formule 1 heeft het contract met de race op het circuit van Spa-Francorchamps verlengd. Ze zullen in de komende jaren echter niet elk seizoen op de kalender staan.

De Formule 1 maakte zojuist bekend dat ze het contract met Spa hebben verlengd. De Belgische Grand Prix zal in 2026, 2027, 2029 en 2031 op de kalender verschijnen. Dat betekent dat ze dus gaan afwisselen met een nog onbekende Grand Prix. De Formule 1 bevestigt hiermee dat ze volgens dit format gaan werken. Eerder gingen er geruchten rond over een roulatiesysteem met Zandvoort, maar deze race staat in 2026 voor het laatst op de kalender.

BREAKING: We've agreed a multi-year extension with the iconic Circuit de Spa-Francorchamps that will see the #BelgianGP on the calendar in 2026, 2027, 2029 and 2031! 馃嚙馃嚜#F1 pic.twitter.com/IPexBCYzEc