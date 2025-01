Gasly gaat jong, Frans racetalent op financieel vlak ondersteunen

Alpine-coureur Pierre Gasly, zijn manager Guillaume Le Goff en Alexandre Mulliez, de president van voetbalclub FC Versailles, gaan het 18-jarige racetalent Alessandro Giusti op financieel vlak ondersteunen. Zij willen ervoor zorgen dat de rijder van de Williams Racing Driver Academy zich volledig kan focussen op presteren en zich geen zorgen hoeft te maken over het geld.

Pierre Gasly heeft een enorme voorliefde voor voetbal. De Franse coureur voetbalde vroeger op hoog niveau, maar besloot in zijn jeugd te kiezen voor de autosport. Dat heeft goed uitgepakt, want hij rijdt inmiddels al jaren in de Formule 1, maar is zijn liefde voor voetbal nooit verloren. Hij is sinds vorig jaar dan ook mede-eigenaar van het Franse voetbalteam FC Versailles.

Samen met de president van die club, Alexandre Mulliez, en zijn manager, Guillaume Le Goff, gaat Gasly nu de 18-jarige Franse coureur Alessandro Giusti financieel ondersteunen. Giusti, die bij zijn debuutseizoen in de formuleracing in 2021 meteen de Franse F4 Junior-titel won dankzij een zesde plaats in het algemene klassement, is sinds januari 2024 onderdeel van de Williams Racing Driver Academy.

Aankomend seizoen gaat de jonge Fransman racen in de Formule 3 voor het Nederlandse MP Motorsport. Zodoende komt hij steeds dichter bij zijn ultieme droom: de Formule 1. Die droom wordt echter wel bemoeilijkt door de enorme kosten die het racen met zich meebrengt. Een seizoen in de Formule 3 racen kost rond een miljoen euro per jaar, terwijl de Formule 2 zelfs twee miljoen per jaar kost. Giusti komt uit een gezin dat dat geld niet allemaal zo even op kan hoesten, waardoor Gasly, Mulliez en Le Goff de handen ineen slaan om het talent te helpen.

Het drietal heeft besloten om Giusti op financieel vlak te gaan ondersteunen, zo heeft de president van FC Versailles onthuld op LinkedIn. "Alessandro heeft hulp nodig. F1 is een droom die uitkomt, maar het is eigenlijk een oneerlijke sport die nauwelijks een kans geeft aan de minder bedeelden. F1 is een sport geworden die vaak is voorbehouden aan de elite. Zonder de steun van een academie - zoals Williams voor Sandro - heb je letterlijk miljoenen euro's nodig. Sandro is een puur talent maar komt uit een bescheiden familie. Met Pierre hebben we daarom besloten om de financiering van Sandro's seizoen te leiden door de beste partners samen te brengen."

Hoeveel het drietal zelf gaat besteden aan de racecarrière van de 18-jarige, is niet bekend. Ze zijn dus nog wel op zoek naar partners die ook zouden willen investeren in het jonge talent. Het minimumbedrag dat moet worden ingelegd, is een bedrag van 20.000 euro.