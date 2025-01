Jos Verstappen verklaart tankstation-verhaal: "Heb Max niet achtergelaten"

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn vader Jos zeer belangrijk voor hem is geweest. In zijn jeugd trok Verstappen met zijn vader Europa rond voor kartraces, en Jos Verstappen was streng. Hij wil een veelgehoord verhaal over hem nu uit de wereld helpen.

Voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen probeerde zijn zoon Max zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn loopbaan. In de karts hielp hij zijn zoon, en stond hij bekend als een strenge vader. Max Verstappen probeerde dat een aantal jaren geleden aan te geven aan de hand van een anekdote. Nadat hij een fout had gemaakt tijdens een kartrace in Italië zou Jos op de weg naar huis boos zijn geworden, en had hij zijn zoon bij een tankstation langs de snelweg uit de auto hebben gezet.

Waarheid

Het verhaal werd regelmatig herhaald en gebruikt als een voorbeeld van de harde werkwijze van Verstappen senior. Jos Verstappen reageert nu op dit verhaal in een interview met het Duitse medium F1 Insider: "Ik denk dat het nu tijd is om dat verhaal op te helderen. De waarheid is namelijk dat ik hem niet heb achtergelaten. Ik heb hem toen alleen een week niet gesproken. Was dat te hard? Niet volgens Max, mijn stijl heeft hem beter voorbereid op de Formule 1."

Marko

Volgens Jos Verstappen had dit later nog nut voor zijn zoon Max. Bij Red Bull kreeg hij immers te maken met teamadviseur Helmut Marko, die ook nog wel eens scherp en fel kan reageren op blunders en fouten van zijn coureurs. Jos Verstappen gaat verder met zijn betoog: "Daarom had hij er geen last meer van in de omgang met Helmut Marko, die ook wordt beschouwd als hard. Hij waardeert nu ook dat we regelmatig met de kart met droge banden op natte circuits hebben getraind. Ik voel alleen maar dankbaarheid van hem voor zijn jeugd bij mij."