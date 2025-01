Verstappen kan belangrijk record Schumacher evenaren

Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk Formule 1-seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken. Als hem dit lukt, evenaart hij een groots record van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Verstappen pakte vorig jaar zijn vierde wereldtitel op rij. Hij prolongeerde zijn titel in Las Vegas, nadat hij eerder in Brazilië zichzelf op matchpoint had gezet. Voor Verstappen kwam een lastig seizoen hierdoor op een mooie manier ten einde. In 2021 werd hij voor het eerst wereldkampioen na een intens titelduel met Lewis Hamilton. In 2022 en 2023 was hij oppermachtig, en wist niemand bij hem in de buurt te komen.

Hoe het er dit jaar uitgaat zien, is nog niet duidelijk. Verstappen geldt wel als de titelfavoriet, en als hij daadwerkelijk de titel pakt, evenaart hij het record van Schumacher. De Duitser is namelijk de coureur die de meeste wereldtitels op rij heeft gepakt. In dienst van Ferrari werd hij vijf keer op rij wereldkampioen in 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004. Niemand heeft hem kunnen evenaren, maar Verstappen kan daar nu verandering in brengen.

Vier titels

De Nederlander staat op vier wereldtitels op rij, en opvallend genoeg hebben veel meer coureurs deze mijlpaal weten te bereiken. Ook Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton pakten vier wereldtitels op rij. Fangio deed dat in de jaren '50, terwijl Vettel en Hamilton dat deze eeuw nog voor elkaar kregen. Opvallend genoeg deed Vettel dit ook in dienst van Red Bull Racing, hij werd wereldkampioen in 2010, 2011, 2012 en 2013. Verstappen wil nog niet op de zaken vooruit lopen, maar kenners verwachten dat hij zijn titel gaat prolongeren.

Grote namen

Als Verstappen geen wereldkampioen wordt, is dat ook geen ramp. Met zijn vier wereldtitels staat hij op de gedeelde derde plaats in de lijst van coureurs met de meeste titels. Alleen Schumacher, Hamilton en Fangio werden vaker kampioen. Verstappen staat momenteel op gelijke hoogte met Vettel en Alain Prost. De Fransman wist echter maar één keer zijn titel te prolongeren. Hij werd wereldkampioen in 1985, 1986, 1989 en 1993.