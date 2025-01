Mercedes heeft na vier jaar spijt van reacties Silverstone 2021

De teams van Red Bull Racing en Mercedes vochten in de afgelopen jaren een aantal helse duels uit. In 2021 vochten ze een verhit titelduel uit, en bij Mercedes balen ze van een aantal acties. Bradley Lord stelt dat Mercedes in 2021 verkeerd heeft gereageerd op de incidenten in Silverstone.

In 2021 ging het helemaal mis tijdens de Britse Grand Prix op het iconische circuit van Silverstone. Toenmalig Mercedes-coureur Lewis Hamilton en zijn titelrivaal Max Verstappen vochten daar met elkaar voor de koppositie. In de beruchte bocht Copse probeerde Hamilton Verstappen in te halen. Dit ging mis, en Hamilton raakte Verstappen op het achterwiel. Verstappen vloog hard de muur in en moest voor checks naar het ziekenhuis. Hamilton won de race en bij Mercedes vierden ze een groot feest.

Spijt

Bij Red Bull vonden ze dit zeer ongepast, en het zorgde voor veel spanning binnen het team. Terugkijkend op de situatie in 2021 stelt Chief Communication Officer Bradley Lord dat zijn team de fout inging. Hij spreekt zich uit bij PlanetF1: "Als we het hebben over iets waar we spijt van hebben, dan denk ik dat, omdat we het woord van een Red Bull-medewerker aannamen en het dus voor lief namen, dat we het dan hebben over de toestand van Max na zijn crash op Silverstone in 2021. Ik denk dat de manier waarop we met de nasleep omgingen, een punt was waardoor de relatie in dat seizoen dramatisch veranderde. We hadden dat op een andere manier kunnen aanpakken, waarbij we meer hadden gereflecteerd op de bezorgdheid die we hadden over de gezondheid van Max, ongeacht onze kijk op het incident en de goede en slechte kanten ervan."

Veranderen

De reactie van Mercedes in Silverstone zorgde ervoor dat de strijd losbarstte en dat ook de fans feller werden. Lord baalt van de situatie die is ontstaan: "Die kant van de zaak heeft, alhoewel het onbedoeld was, de relatie en de relatie tussen de fans onder druk gezet. Dit is waarschijnlijk het moment, dat als we terug konden gaan in de tijd en iets konden veranderen, dat we dan onze reacties van dat moment zouden veranderen."