TT-voorzitter heeft nog altijd één droom: "Dat is natuurlijk de Formule 1"

Zandvoort maakte begin december bekend dat het circuit in de duinen in 2026 voorlopig de laatste Grand Prix van Nederland zal organiseren. Assen, dat eerder al interesse toonde in de Formule 1 gaf aan dat het TT-circuit nog helemaal niet bezig was met de Formule 1. Nu geeft TT-voorzitter Arjan Bos toe dat de Formule 1 nog altijd de grote droom is van het circuit in Assen.

Afgelopen december maakte Zandvoort bekend dat het F1-contract met één jaar is verlengd tot en met 2026, maar daarna zal het Formule 1-circus niet langer afreizen naar de Noord-Hollandse badplaats. De organisatie van de Nederlandse GP maakte, ondanks meerdere mogelijkheden om langer op de F1-kalender te blijven staan, zelf de keuze om het contract slechts met één jaar te verlengen. Na 2026 zal er dus geen Nederlandse GP meer zijn op Zandvoort, en het lijkt er ook niet op dat de Dutch GP nu verhuist naar een andere locatie.

Droom

Het TT-circuit in Assen, dat in het verleden meermaals aangaf interesse te hebben in de Formule 1, gaf aan nog niet bezig te zijn met de koningsklasse van de autosport. TT-voorzitter Arjan Bos heeft op een nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Assen nu toch een ander beeld gegeven. Als hij de vraag krijgt wat de grootste droom van het TT-circuit is, reageert hij tegenover RTV Drenthe als volgt.

"Dat is natuurlijk best de Formule 1", vertelt de TT-voorzitter. "Maar ik moet wel heel voorzichtig daarin zijn. Ik weet niet eens of de Formule 1 daar om zit te springen. Ik zou heel graag naar de argumenten van Zandvoort luisteren waarom zij er nu mee stoppen. Daarnaast weet ik niet of de Formule 1 in Nederland door wil gaan. Men wil eigenlijk minder Grands Prix in Europa organiseren. Men wil sowieso nog een Grand Prix in Afrika erbij hebben en wellicht ook in India, als grootste land nu qua aantal inwoners. Met andere woorden: Europa moet krimpen en dan ligt het niet voor de hand dat Nederland nog doorgaat met het organiseren van een Grand Prix."

"Dat betekent dat we zelf lijntjes uitgooien"

Het betekent echter dat het bestuur van het circuit in Assen geen interesse heeft in de Formule 1. "Ik vind dat wanneer je zoveel geld hebt geïnvesteerd in het circuit, ook altijd met steun en sympathie van de samenleving, dat als het kan en er is draagvlak - en dat voelen we - en we kunnen het organiseren, dan zullen we er zeker naar kijken en staan we er in beginsel positief tegenover." Achter de schermen wordt er dan ook al gesproken over de Formule 1 en het bestuur wil ook wat lijntjes uit gaan gooien. "Dat betekent dat we zelf lijntjes uitgooien en dat we dat rustig gaan bekijken. Maar op voorhand zeggen: 'Het stopt in Zandvoort dus gaan wij het in Assen doen', dat is te kort door de bocht."