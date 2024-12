Assen nog niet bezig met Formule 1 na verdwijnen Zandvoort

De organisatie van de Grand Prix in Zandvoort maakte vandaag bekend dat ze na 2026 van de Formule 1-kalender verdwijnen. Daarmee lijkt er ook een einde te komen aan de Dutch Grand Prix, want in Assen stellen ze dat ze nog helemaal niet bezig zijn met de Formule 1.

De boodschap van Zandvoort kwam vanochtend niet uit de lucht vallen. De toekomst van de race was al maanden onzeker, en circuitdirecteur Robert van Overdijk legde uit dat ze zelf de knoop hebben doorgehakt. In 2026 wordt er voor het laatst geracet in de Noord-Hollandse duinen. Het lijkt er nu ook niet op dat de Dutch Grand Prix verhuist naar een andere locatie, want in Assen is er nog geen interesse.

In het verleden toonde het TT Circuit meerdere keren interesse in de Formule 1. Een woordvoerder laat nu aan het Algemeen Dagblad weten dat Assen nog geen interesse heeft: "Dit is ook vers voor ons, maar op dit moment speelt dit geen enkele rol in onze strategische overweging." In Assen stellen ze dat ze veel respect hebben voor Zandvoort: "Het is geen geringe opgave. Er is veel geld mee gemoeid en er wordt een aanzienlijk bedrijfsrisico genomen. Voor de autosport in Nederland vinden we het heel jammer dat het na zes jaar stopt in Zandvoort. Maar ze hebben zeer zelfbewust een op een ervaring gebaseerd besluit genomen. Ook daar hebben we respect voor. We kunnen trots zijn op de organisatie, op hoe dit is gegaan."