Alpine sluit grote kledingdeal met Castore

Het team van Alpine heeft een grote deal gesloten voor het nieuwe Formule 1-seizoen. De Franse renstal heeft namelijk een nieuwe partner voor de teamkleding aangetrokken. Ze gaan in zee met Castore, dat ook samenwerkt met een aantal andere teams in de Formule 1.

Alpine heeft een deal aangekondigd met Castore. Het kledingbedrijf is geen onbekende in de Formule 1, en ze werken nu al samen met Red Bull Racing en McLaren. Castore zal de teamkleding voor Alpine gaan verzorgen, en ze zorgen ook voor de kleding van de werknemers op de fabrieken in Enstone en Viry. Daarnaast worden ze de titelsponsor van de pitcrew van Alpine, ze zullen dit jaar door het leven gaan als de 'Castore Pit Crew'.

Door de samenwerking zal Castore ook de fanstore van Alpine voor hun rekening gaan nemen. Daarnaast zullen ze ook de coureurs uit de Alpine Academy en de coureurs van het simraceteam van Alpine gaan kleden. Alpine is het tweede team dat vandaag een nieuwe kledingdeal bekendmaakt. Eerder maakte Mercedes een grote deal met Adidas bekend. Castore is minder groot dan Adidas, maar ze hebben wel grote stappen gezet in de afgelopen jaren. Naast de teams van Red Bull en McLaren werken ze bijvoorbeeld ook samen met voetbalclubs zoals Feyenoord en Bayer Leverkusen.

We're excited to announce our partnership with Castore 馃



As Official Team Kit Partner, Castore will deliver precision-engineered teamwear, fan apparel, and digital retail excellence. Together, we’re redefining performance - on and off the track.