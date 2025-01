Mercedes kondigt megadeal met Adidas aan

Het team van Mercedes heeft een grote nieuwe deal aangekondigd. De Duits renstal heeft een nieuwe kledingpartner aangetrokken in de vorm van Adidas. De deal komt niet als een verrassing, maar Mercedes haalt wel weer een grote partner in huis.

Afgelopen zomer werd al duidelijk dat Mercedes een deal ging tekenen met Adidas. Een bevestiging bleef echter uit, maar daar is vandaag verandering ingekomen. Mercedes meldt dat ze een meerjarige deal hebben getekend met Adidas. Het kledingmerk zal nieuwe teamkleding gaan maken voor de coureurs, de monteurs en de engineers. Daarnaast zullen ze samen met Mercedes schoenen en accessoires gaan maken voor het team én de fans.

Mercedes werkte in de voorgaande jaren samen met Tommy Hilfiger, maar dat merk is nu van de partnerlijst verdwenen. Adidas is een nieuwe teampartner van Mercedes, daarmee staan ze op gelijke hoogte met onder meer CrowdStrike en Akkodis. Teambaas Toto Wolff is heel erg blij met de samenwerking met Adidas, en hij stelt dat ze hiermee beginnen aan een nieuw hoofdstuk als team. Het is nog niet duidelijk of de logo's van het kledingmerk ook te zien zullen zijn op de wagens van George Russell en Andrea Kimi Antonelli.