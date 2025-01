Horner kijkt terug op ophef: "Mijn rol blijft onveranderd"

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft een onrustig jaar achter de rug. Horner werd vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar hij werd door Red Bull vrijgesproken. Horner stelt terugkijkend dat er niets is veranderd aan zijn rol binnen het team.

Red Bull kende een onrustig jaar in 2024. Het begon allemaal bij de rel omtrent Horner, die werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Er werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld, maar Horner kon gewoon door blijven werken. Vlak voor de start van het seizoen werd Horner vrijgesproken, en dat gebeurde ook in hoger beroep. Horner wilde vooruit kijken, maar de rel bleef hem het hele jaar achtervolgen.

Het zorgde voor veel onrust binnen het team, en zelfs Jos Verstappen bemoeide zich er veelvuldig mee. In gesprek met Motorsport.com kijkt Horner terug op die periode: "Het ding is: zodra je over die rode lijn stapt en in de pitbox in gaat, laat je alle herrie van de paddock achter je. Als je over die rode lijn stapt, is alles weer als normaal." Gevraagd of de rel de manier waarop Horner het team aanstuurt heeft veranderd, reageert hij ontkennend: "Mijn rol blijft onveranderd. Ik heb veel verschillende petten op als ik op het circuit ben. Ik ben de teambaas van een top sportteam, en van maandag tot vrijdag ben ik de CEO van drie technologiebedrijven op het gebied van chassis, motor en geavanceerde technologie. Dus er is niets veranderd, business as usual."