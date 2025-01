Wolff verklaart Antonelli-keuze en wijst naar Verstappen

Het team van Mercedes heeft voor aankomend seizoen gekozen voor de diensten van Andrea Kimi Antonelli. De piepjonge debutant volgt Lewis Hamilton op, en Mercedes neemt een risico. Toto Wolff stelt dat hij niet naast Antonelli wilde grijpen, zoals in het verleden wel gebeurde bij Max Verstappen.

Mercedes moest vorig jaar snel reageren toen duidelijk werd dat Hamilton ging overstappen naar Ferrari. Ze kozen uiteindelijk voor Antonelli, en dat was een verrassende beslissing. Antonelli heeft immers weinig ervaring, maar wordt wel gezien als een groot talent. Vorig jaar debuteerde hij in de Formule 2, maar daar had hij de nodige aanpassingsproblemen. Voor Mercedes maakte dat niet uit, en ze wezen hem aan als de opvolger van Hamilton.

Verstappen

Het is een gedurfde beslissing, maar volgens teambaas Toto Wolff was het wel nodig. De Oostenrijker wijst in de podcast 'Armchair Experts with Dax Shepard' namelijk naar het verleden: "Het was een onverwachte tegenslag, en het voelt nog steeds vreemd dat Lewis een Ferrari-overall gaat dragen en dat hij met die rode auto gaat rijden. Het is surrealistisch, maar gelukkig hadden we een zeventienjarige klaarstaan. Ik wilde niet naast hem grijpen, zoals ik vroeger wel had gedaan bij Max Verstappen, toen ik geen zitje voor hem had, dus nu valt alles op zijn plaats."

Ferrari

Wolff begrijpt overigens wel waarom Hamilton er nu voor kiest om te gaan rijden voor Ferrari. Hij kijkt naar de performance van Mercedes in de afgelopen jaren. De Oostenrijker steekt dan ook de hand in eigen boezem: "Ik kan wel begrijpen waarom hij dit doet, want wij waren niet succesvol. Onze auto was gewoon niet snel genoeg, en hij had een reusachtig bod gekregen, en elke Formule 1-coureur wil nou eenmaal voor Ferrari gaan rijden."