Lawson trots op Red Bull-kans: "Surrealistisch"

Liam Lawson rijdt vanaf dit seizoen voor het topteam van Red Bull Racing. Bij Red Bull zien ze hem als de ideale teamgenoot van Max Verstappen. Lawson heeft heel erg veel zin in zijn nieuwe job. Hij omschrijft het als een soort surreële ervaring om voor dit team te rijden.

Lawson is al jaren verbonden aan het team van Red Bull. Hij maakte jarenlang onderdeel uit van het juniorenteam, en hij was de reservecoureur van de Red Bull-teams. In 2024 mocht hij weer instappen bij VCARB als de vervanger van de tegenvallende Daniel Ricciardo. Lawson deed het zeker niet slecht, en toen Red Bull afscheid nam van Sergio Perez viel de keuze al snel op de Nieuw-Zeelander.

Lawson zelf is enorm trots op het feit dat hij mag gaan rijden voor het team van Red Bull Racing. Hij gaat een droom in vervulling brengen, zo laat hij weten aan Speedcafe bij de KTM Summer Grill: "Het is surrealistisch. Ik kom hier al zes jaar op de fabriek, als junior kwam in de fabriek in, keek ik naar al die bekers, werkte ik met het team en stelde ik me voor hoe het zou zijn om een vaste coureur te zijn van dat team. Het is echt heel erg surrealistisch. Als ik er nu aan denk, dan is het nog niet helemaal geland. Ik heb er veel zin in."