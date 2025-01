Jos Verstappen trots op zoon Max: "Dat telefoontje was heel fijn"

Max Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel in Las Vegas. Zijn vader Jos was niet aanwezig in de gokstad, maar hij kreeg wel snel de kans om zijn zoon te feliciteren. Jos Verstappen legt uit dat hij dit telefoontje een heel erg fijn moment vond.

Verstappens vierde wereldtitel leek rond de zomer in gevaar te komen. De concurrentie kwam steeds dichterbij, maar Verstappen wist het uiteindelijk om te draaien. Door zijn zege in Brazilië stond hij op pole position voor de wereldtitel, en daarvoor moest hij in Las Vegas voor zijn enige titelrivaal Lando Norris finishen. Hij focuste zich alleen op dit doel, en zijn vierde wereldtitel was een feit.

Zijn vader Jos was niet aanwezig bij het titelfeest in Las Vegas. Hij sprak echter al snel met zijn zoon, aangezien Max een telefoon in zijn handen kreeg gedrukt. Deze beelden gingen al snel het internet over. In de Viaplay-documentaire Lion Unleashed 4 legt Jos Verstappen uit waarom dit belletje zo belangrijk was voor hen: "Hij weet natuurlijk dat ik erg betrokken ben en dat ik altijd op de hoogte ben van wat er gebeurt. En natuurlijk was hij heel erg blij dat hij had gewonnen en dat wilde hij met me delen. Ik wilde hem ook laten weten hoe ik me voelde en hoe goed hij reed. Dat telefoontje was heel erg fijn."