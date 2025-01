Sainz had het zwaar met Verstappen: "Team wilde tweestrijd creëren"

Carlos Sainz en Max Verstappen kenden vorig jaar allebei een goed seizoen in de Formule 1. Beide coureurs kenden elkaar al zeer lang, en ze waren aan het begin van hun loopbaan elkaars teamgenoot bij Toro Rosso. Volgens Sainz wilde het team daar een soort tweestrijd creëren.

Verstappen groeide al snel uit tot de grote superster van Red Bull. De Nederlander pakte in de afgelopen vier jaar de wereldtitel, en hij gaat dit jaar jagen op wereldtitel nummer vijf. Sainz maakte geen kans op Red Bull-promotie en belandde via Renault en McLaren bij Ferrari. Daar liet hij in de afgelopen jaren veel mooie dingen zien, en vormde hij een goed rijdersduo met Charles Leclerc. Voor dit jaar is hij vervangen door Lewis Hamilton, en heeft hij een contract getekend bij Williams.

Sainz stelt dat hij de samenwerking met Verstappen het moeilijkst vond. Dat komt volgens de Spanjaard echter niet door Verstappen zelf, zo legt hij ui in een interview met het Italiaanse Corriere della Sera: "Er was wel wat rivaliteit, maar het team wilde koste wat het kost een tweestrijd creëren als een soort auditie voor Red Bull Racing. We waren toen 17 en 20 jaar oud, we waren nog heel erg onvolwassen. Met Lando had ik bij McLaren ook een rivaliteit, maar er was minder spanning. Bij Ferrari was het al helemaal anders."