Verstappen blikt terug op taakstraf: "Eindelijk een verstandige oplossing"

Max Verstappen zorgde vorig jaar voor een aantal controversiële momenten in de Formule 1. Zijn taalgebruik in een persconferentie leverde hem een taakstraf op, al was hij het hier zelf niet mee eens. Verstappen was wel blij met de manier waarop hij zijn straf moest uitvoeren.

Verstappen kreeg in Singapore een taakstraf, omdat hij het woordje 'fucked' had gebruikt tijdens de persconferentie. De straf was streng, en het zorgde ervoor dat Verstappen weigerde uitgebreide antwoorden te geven tijdens andere persconferenties van de FIA. Uiteindelijk voerde Verstappen zijn taakstraf uit voorafgaand het FIA-gala in de Rwandese hoofdstad Kigali. Het was het einde van een langslepende rel omtrent Verstappen.

Project in Rwanda

Verstappens straf volgde immers vlak na een opvallende uitspraak van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij stelde namelijk dat de coureurs teveel vloekten. In een interview met de Zwitserse krant Blick blikt Verstappen terug op zijn taakstraf: "Ik sprak met de FIA-president en we besloten dat ik betrokken zou zijn bij een speciaal project voor kinderen voorafgaan het FIA-gala in Rwanda. Dat was trouwens erg leuk, het was eindelijk een verstandige oplossing."

Strafpunten

Verstappen zal ook dit jaar veelvuldig worden geconfronteerd met mogelijke straffen. De Nederlandse wereldkampioen heeft immers een flinke hoeveelheid strafpunten verzameld op zijn superlicentie. Verstappen laat echter weten dat hij hier helemaal niet wakker van ligt: "We zouden hier urenlang over een aantal straffen en de strafpunten kunnen praten. Nu heb ik, net als Fernando Alonso, al acht strafpunten. Maar dat betekent niet dat ik mijn rijstijl verder ga veranderen."