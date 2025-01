Wolff nog altijd boos over 2021: "Kwam niet één zin vanuit Red Bull"

De teams van Red Bull en Mercedes namen het in de afgelopen jaren meerdere keren tegen elkaar op. In 2021 vochten ze een hels titelduel uit, en Toto Wolff is er nog steeds gefrustreerd over. Hij vindt het nog altijd jammer dat men bij Red Bull geen sympathieke zaken over Mercedes heeft gezegd.

In 2021 werd de titelstrijd in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race beslist. Max Verstappen won in zijn Red Bull zijn eerste wereldtitel, na de controversiële Safety Car in de slotfase. Lewis Hamilton verloor hierdoor de titelstrijd. De rel ligt inmiddels in het verleden, en de Verstappens lijken het ook weer beter te kunnen vinden met de eerder kritische Wolff. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas lijkt 2021 echter niet uit zijn hoofd te kunnen zetten.

Verdienstelijke kampioenen

Wolff is te gast in de podcast 'Armchair Expert with Dax Shepard', en daar had hij het weer over 2021. Hij lijkt nog steeds te balen van 2021: "Beide coureurs waren verdienstelijke kampioenen vanwege de ups en downs tijdens het seizoen. Waarschijnlijk hadden ze allebei wereldkampioen moeten worden. Ik denk dat Lewis de sterkste coureur was in de tweede helft van het jaar, en Max was dat in de eerste helft. Hetzelfde geldt voor de auto's. Ze hadden allebei de trofee moeten hebben, maar op die dag werd de race beslist en viel het de andere kant op."

Woordje van Red Bull

Wolff kan zich nog altijd boos maken over het bedrag van Red Bull op die dag in 2021. De Oostenrijker gaat verder met zijn betoog: "Aan de andere kant voelde ik... Het ging niet om Max, maar er was niet één zin vanuit Red Bull waar er werd gezegd: 'Het was een moeilijke dag voor Mercedes en eerder zat het tegen voor ons'. Maar er was geen enkel woord van Christian Horner of iemand anders om dat te erkennen. Het leek wel of ze er recht op hadden." Wolff stelt dat hij dit wel had gedaan als de rollen waren omgedraaid: "We zouden het hebben gezegd."