Marko maakt indruk op Hadjar: "Dat raakt me echt"

Isack Hadjar maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Racing Bulls. De jonge Fransman zal veel moeten gaan leren, maar Helmut Marko heeft veel vertrouwen in hem. Hadjar kan het goed vinden met Marko, en onthult dat de Oostenrijker iets moois voor hem deed.

Hadjar volgt bij Racing Bulls de naar Red Bull vertrokken Liam Lawson op. Hij wordt gezien als het volgende talent uit de Red Bull-opleidingsploeg, maar hij verloor in 2024 de titelstrijd in de Formule 2. De Parijzenaar kwam in de opstapklassen vaak zeer fanatiek, maar ook gefrustreerd over. Hij kookte vaak over, en dat kan niet handig zijn in de Formule 1. Bij Red Bull zien ze echter veel in hem, en vooral Marko is lovend.

De ervaren adviseur omschreef Hadjar eerder al eens als een 'kleine Prost', en hij gaat hem in de gaten houden. Volgens Hadjar hebben ze een goede band, en hij legt dat bij Canal + met een voorbeeld: "Het raakt me echt dat Helmut naar Italië kwam om mijn contract persoonlijk te ondertekenen. En ik ben hem ook veel verschuldigd. De relatie met hem is meer dan alleen die van een baas en een werknemer. Want als het niet goed gaat, dan zal hij me niet zomaar bekritiseren. Hij heeft respect voor mij als persoon en voor hoe ik de sport benader."