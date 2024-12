Ferrari noemt nog altijd geen datum voor eerste Ferrari-meters Hamilton

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zal per 2025 gaan racen voor Ferrari. Het is echter nog altijd niet bekend wanneer de Brit zijn eerste meters in een bolide van het Italiaanse team zal rijden. Teambaas Frédéric Vasseur hoopt op januari, maar kan geen exacte datum onthullen.

Lewis Hamilton maakte nog voor de start van het Formule 1-seizoen 2024 bekend dat hij na dit jaar een sensationele transfer gaat maken. De zevenvoudig wereldkampioen verlaat na dertien jaar het team van Mercedes en zal per 2025 gaan racen voor Ferrari als de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc.

Het is echter nog altijd de vraag wanneer de Brit zijn eerste meters in een Ferrari-bolide zal gaan maken. De Scuderia en Hamilton hadden de hoop dat de 39-jarige tijdens de post-season test in Abu Dhabi zijn debuut kon maken voor Ferrari, maar deze aanvraag werd geweigerd door Mercedes-teambaas Toto Wolff, omdat Hamilton nog wat promotie- en afscheidswerk moet doen voor de Zilverpijlen. Zodoende zal de man uit Stevenage tot het nieuwe jaar wachten op zijn eerste meters in een Ferrari-auto.

Genoeg ervaring

De Brit zal sowieso in actie gaan komen tijdens de wintertest in Bahrein die van 26 tot 28 februari op het programma zal staan, maar het is de bedoeling dat Hamilton daarvoor al test zal gaan afwerken. Dit zal niet in de nieuwe auto zijn, maar in een oudere bolide van het Italiaanse team. Een dergelijke test wordt een TPC (Tesing of Previous Car)-test genoemd, waarbij teams volgens de regels gebruik mogen maken van een oudere bolide.

Teambaas Frédéric Vasseur verwacht dat deze test in januari plaats zal gaan vinden op Ferrari's privécircuit in Fiorano. "Waarschijnlijk wel, maar we zijn afhankelijk van het weer. In januari is het niet makkelijk", stel de Fransman tegenover de internationale media. Hij maakt zich echter geen zorgen over de korte voorbereidingstijd van Hamilton. "We hebben het niet over een eerstejaars, ik maak me geen zorgen. We weten dat hij maar een paar dagen heeft om heel veel procedures te verwerken, maar ik denk dat hij genoeg ervaring heeft."

"Dan moet hij gefocust zijn!"

Al stelt Vasseur dat de eerste meters in de Ferrari wel emotioneel zullen worden voor de Brit, die volgens Vasseur al heel lang de droom heeft om voor de Scuderia te racen. "Het is waar dat het behoorlijk emotioneel zal worden, want ik denk dat hij dit moment waarschijnlijk al twintig jaar in zijn hoofd heeft. Dat betekent dat het emotioneel zal zijn, maar het moet emotioneel zijn voor één ronde en dan moet hij gefocust zijn!"

Test Hamilton op 19 februari de nieuwe Ferrari?

Ook onthulde de Ferrari-teambaas dat het Italiaanse team een dag na het grote launch evenement in The O2 Arena de bolide zal onthullen in Maranello. Het is de bedoeling dat de nieuwe bolide op 19 februari meteen getest wordt op het privécircuit in Fiorano, maar Vasseur wilde niet zeggen welke coureur er achter het stuur van de nieuwe Ferrari zal kruipen.