Red Bull-teambaas Christian Horner reageert op overlijden Van Egmond

Gisteren kwam er verdrietig nieuws uit de wereld van de Formule 1: Formule 1-fotograaf Peter van Egmond is donderdag op 68-jarige leeftijd overleden. De man uit Veenendaal was de laatste jaren werkzaam voor het team van Red Bull Racing, waar hij onder meer samenwerkte met Max Verstappen en Christian Horner. De Red Bull-teambaas heeft nu gereageerd op het overleden van Van Egmond.

Peter van Egmond was decennia lang actief als fotograaf in de wereld van de Formule 1. De Veenendaler was bij 569 Grands Prix aanwezig en werkte voor meerdere teams, zoals Spyker F1 en McLaren. De laatste jaren was hij actief voor Red Bull Racing. Voor het team uit Milton Keynes maakte hij foto's van Max Verstappen en schoot hij 'met een scherp oog voor detail' - zo stelde ontwerper Adrian Newey - foto's van de bolides van de concurrenten van Red Bull.

Afgelopen jaar moest hij zijn werk echter neerleggen. Van Egmond maakte bekend dat hij kanker had en dat hij helaas uitbehandeld was. Hij was nog wel aanwezig in Brazilië, waar Verstappen de genadeklap aan Norris uitdeeld na een fenomenale inhaalrace. Dat bleek de laatste Grand Prix van de Nederlandse fotograaf, want gisteren werd bekend dat hij donderdag overleden is.

Max Verstappen had gisteren al mooie woorden over voor 'F1-legende' Van Egmond, en Red Bull-teambaas Christian Horner sluit zich daar nu bij aan. De Brit zei het volgende op zijn Instagram-pagina: "Het is erg verdrietig om te horen dat Peter van Egmond is overleden. Hij was een getalenteerd fotograaf en een vriend van het team. Rust zacht, Peter. Onze gedachten en diepste medeleven gaan uit naar zijn familie."