Verstappen heeft mooie woorden over voor 'F1-legende' Van Egmond

Vandaag kwam er triest nieuws naar buiten uit de wereld der Formule 1: de ongeneeslijk zieke Formule 1-fotograaf Peter van Egmond is gisteren op 68-jarige leeftijd overleden. De man uit Veenendaal werkte recent nog voor Red Bull en is voor Max Verstappen zeker geen onbekende. De Nederlander heeft op Instagram dan ook mooi woorden over voor Van Egmond.

Peter van Egmond was jarenlang actief als fotograaf in de Formule 1-paddock. De alom geliefde Veenendaler is bij meer dan 550 races aanwezig geweest in de koningsklasse van de autosport en heeft voor meerdere teams gewerkt. Sinds 2019 was hij werkzaam voor Red Bull Racing, waar hij niet alleen foto's maakte van Max Verstappen, maar ook de geheimen van de bolides van de concurrenten op beeld vastlegde voor het team uit Milton Keynes.

Afgelopen jaar moest Van Egmond zijn werk echter neerleggen. Hij maakte bekend dat hij kanker had en uitbehandeld was. Hij was nog wel aanwezig bij de races in Zandvoort en Brazilië, maar moest de overige races laten schieten. Max Verstappen was erg blij dat Van Egmond nog aanwezig kon zijn in São Paulo en had tegenover Viaplay alleen maar lovende woorden over voor de F1-fotograaf.

"Ik ken Peter natuurlijk al heel erg lang. Hij werkt al in de Formule 1 sinds dat mijn vader hier rondreed. Toen ik als klein jongetje in de paddock kwam, zag ik Peter natuurlijk ook al rondlopen. Dan zie je elkaar een paar jaar misschien niet zo heel veel, omdat hij natuurlijk heel druk was in de Formule 1 en ik was heel druk met karten. Daarna kom je de Formule 1 dan weer binnen en dan zie je Peter foto’s maken. Uiteindelijk kwam die ook aan boord bij het team, en daar zijn natuurlijk ook een aantal mooie momenten uitgekomen. Van race-overwinningen tot kampioenschappen natuurlijk samen. En waar ik misschien nog wel het meest trots en blij om ben, is dat Peter erbij was in Brazilië dit jaar. Dat is een race die ik zelf nooit ga vergeten, en ik ben heel blij dat Peter daar naartoe is gekomen."

Het bleek ook de laatste F1-race van Van Egmond te zijn. Vandaag werd helaas bekend dat de F1-fotograaf gisteren op 68-jarige leeftijd overleden is. Verstappen heeft op Instagram inmiddels gereageerd op het overlijden van de F1-fotograaf. De viervoudig wereldkampioen heeft mooie woorden over Van Egmond: "Rust in vrede, Peter. Een ware legende binnen onze sport. En bovenal, een geweldig persoon."