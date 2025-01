Verstappen blijft reageren op kritiek: "Laat niet over me heen lopen"

Max Verstappen werd afgelopen jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander had een zwaar seizoen, waarin hij wederom regelmatig kritiek ontving. Dat doet hem niets, en hij stelt dat hij altijd zal reageren als hij kritiek krijgt.

Verstappen moest hard vechten in 2024. De concurrentie had het gat dichtgereden, en Verstappen moest regelmatig zijn ellebogen gebruiken. Vooral in zijn duels met Lando Norris ging het vaak mis, en dit zorgde vaak voor veel vuurwerk. De clashes met Norris leverde Verstappen ook zeer veel kritiek op, vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk. Verstappen haalde zijn schouders op over de woorden van de critici, maar hij sloeg wel meerdere keren terug.

Verstappen vindt het belangrijk om goed om te gaan met kritiek. Hij vindt het belangrijk om op deze manier te reageren. In een interview met Sportskeeda legt hij uit dat het niet gaat om twijfel over zichzelf: "Het gaat daar zeker niet om. Als mensen kritisch zijn, geef ik mijn mening ook. Als ze kritisch zin, zeg ik wat ik daarvan vind. Ik laat niemand misbruik maken van me, of over me heen lopen, of wat dan ook. Ik zeg wat ik denk, en als ik ergens niet blij mee ben, of het ergens niet mee eens ben, dan vertel ik dat aan die persoon of aan wie dan ook."