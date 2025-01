Jordan kraakt Ferrari-keuze: "Wat de fuck dachten ze?"

Lewis Hamilton rijdt vanaf dit jaar voor het team van Ferrari. Hij volgt Carlos Sainz op, die moest vertrekken door de komst van Hamilton. Eddie Jordan vindt dit geen slimme zet, en hij is zelfs zeer kritisch op Ferrari. Hij denkt dat het beter was om Sainz te behouden.

Begin 2024 werd duidelijk dat Ferrari Hamilton had vastgelegd voor 2025. Dit betekende ook dat er geen plek meer was voor Sainz, die juist aasde op een contractverlenging. Dat is dus niet gebeurd, en Sainz moest op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Hij tekende een contract bij Williams, maar hij sloot zijn periode bij Ferrari wel sterk af. De Spanjaard vocht meerdere keren mee voor de topresultaten en hij wist twee races te winnen in 2024.

Vrolijk gestructureerd team

Niet iedereen is het eens met de keuze van Ferrari. In hun podcast 'Formula for Success' bespreken David Coulthard en Eddie Jordan hun 'FFS-momenten' van 2024. Coulthard is kritisch op de keuze van Ferrari, waarna Jordan hard uithaalt: "We zijn het met elkaar eens, want mijn FFS is, en dat zeg ik tegen voorzitter Johan Elkann, wat de fuck dacht je toen je Carlos wegstuurde? Je had een vrolijk en gestructureerd team, en ze wisten heel goed hoe ze moesten samenwerken. De coureurs konden het goed met elkaar vinden."

Soort zelfmoord

Jordan denkt dat Hamilton en Charles Leclerc flink met elkaar gaan strijden. De Ier ziet dat dit de structuur bij Ferrari zal gaan veranderen: "Frédéric Vasseur had een echte kans om dit team grote, grote successen te bezorgen. Nu moet hij gaan nadenken over dingen repareren, dat hij een nieuw teamlid krijgt, de dingen met de ego's en alles wat erbij komt kijken. Lewis is zeker een aardig mens. Ik weet niet of er aardigere mensen zijn op de grid dan Lewis Hamilton, dus ik denk niet dat hij een probleem zal hebben. Maar mijn FFS gaat naar Elkann en Ferrari, voor het autoriseren van de deal. Het is absoluut een soort zelfmoord om Carlos aan de kant te schuiven."