Coulthard ziet McLaren als grote titelfavoriet voor 2025

Het team van McLaren veroverde afgelopen jaar de constructeurstitel in de Formule 1. De Britse renstal kende een goed seizoen waarin ze enorme stappen wisten te zetten. Dit jaar azen ze op meer successen, en David Coulthard ziet ze als de favorieten.

McLaren begon niet als de favoriet aan 2024. Alles wees erop dat Red Bull de grote favoriet was, maar de Oostenrijkse renstal kende een pijnlijke terugval. Max Verstappen pakte wel de wereldtitel, maar verder was Red Bull niet het sterkste team. McLaren zette grote stappen in 2024, en ze wonnen veel races met Lando Norris en Oscar Piastri. In Abu Dhabi wist de Britse renstal de constructeurstitel binnen te slepen.

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard is enorm onder de indruk van de prestaties van McLaren. De Schot is lovend in zijn analyse voor de Britse zender Channel 4: "Het ding dat het zo speciaal maakt, is dat ze voorlopen op hun eigen schema. Ze begonnen niet aan het seizoen met het gevoel dat ze mee vochten om de overwinning. In de afgelopen jaren hebben ze geïnvesteerd in dit schema, en halverwege het seizoen waren ze er al. Trouwens, het was niet eens halverwege het seizoen! We waren een paar races onderweg, en toen waren ze er ineens. Ze lieten pace zien. De updates werkten. De coureurs werkten geweldig samen, en het momentum heeft ze het kampioenschap bezorgd. Alles wijst er nu op dat ze de favorieten zijn voor de titel bij de coureurs voor 2025."