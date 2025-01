Piastri ziet kansen voor McLaren: "Die problemen had Red Bull nog steeds"

Het team van McLaren kende een geweldig seizoen in 2024. Ze veroverden de constructeurstitel en ze willen dat momentum graag vast blijven houden in 2025. Oscar Piastri is hoopvol en hij wijst naar de problemen waarmee grote concurrent Red Bull kampte in het afgelopen seizoen.

McLaren versloeg het team van Ferrari in een spannend duel om de constructeurstitel. De twee teams hadden Red Bull eerder in het seizoen al verslagen. De Oostenrijkse renstal was hun voorsprong kwijtgeraakt, en ze kampten nog steeds met problemen aan het einde van het seizoen. Ze willen aankomend seizoen weer gaan meevechten om de constructeurstitel, maar het is nog maar de vraag of ze de problemen al hebben opgelost.

McLaren-coureur Oscar Piastri ziet kansen voor het aankomende seizoen. De Australische coureur wijst ook naar de problemen van de concurrentie in gesprek met zijn landgenoten van Speedcafe: "Ik denk dat Ferrari aan het begin van het jaar nog wat problemen had met de correlatie, en Red Bull had die problemen richting het einde van het seizoen nog steeds. Dan heb je Mercedes, ze waren in Las Vegas behoorlijk snel, maar ik ben niet zeker of ze zelf ook weten waarom. Dus ik denk dat dat voor ons bewijst dat die correlatie en dat begrip ontzettend belangrijk zijn. Natuurlijk heb je de rondetijd nodig om het te ondersteunen, maar hopelijk kunnen we dat vertrouwen en die correlatie meenemen naar het nieuwe seizoen, dat zal ons zeker in een goede positie brengen."