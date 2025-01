"Coulthard wijst race die grootsheid van Verstappen definieerde aan"

Max Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Na een zware zomer leek zijn titel eventjes in gevaar te komen, maar in Brazilië liet hij zien dat niemand hem moet onderschatten. David Coulthard stelt dat die race Verstappen definieerde.

Verstappen liet in Brazilië zien dat hij zich als een vis in het water voelt in de regen. Op de kletsnatte baan moest hij een flinke inhaalrace rijden na een gridstraf en een mislukte kwalificatie. Hij haalde zijn tegenstanders in alsof ze stilstonden, en hij won de race met overmacht. De race was nog maanden onderwerp van gesprek, en Verstappen zorgde er met deze zege voor dat de titel hem eigenlijk niet meer kon ontgaan.

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard ziet de race in Brazilië als een belangrijk kantelpunt. De Schot zag dat Verstappen zijn legende schreef, zo verklaart hij in de Viaplay-documentaire Lion Unleashed 4: "Er zijn veel momenten die de grootsheid van bepaalde coureurs laten zien, zoals Hamilton in de natte omstandigheden heeft laten zien. En die race in Brazilië was een leermoment voor de huidige generatie coureurs. Het was een moment waarop iedereen zei: 'Dat was briljant, het was onwerkelijk'. Die race definieerde Max Verstappen en verzekerde hem van zijn vierde wereldkampioenschap in de Formule 1."