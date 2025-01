Coulthard niet verrast door terugval Red Bull

Het team van Red Bull Racing verloor vorig jaar hun voorsprong in de Formule 1. Voor veel mensen kwam dit als een grote verrassing, maar David Coulthard deelt die mening niet. De Schotse oud-coureur is van mening dat dit een normale ontwikkeling is.

Red Bull begon als de absolute favoriet aan 2024. Ze waren enorm dominant in 2023, en ze begonnen ook goed aan het afgelopen Formule 1-seizoen. Ze profiteerden van de genialiteit van Max Verstappen, die weer in vorm was. Verstappen bleef het hele jaar in vorm, maar zijn team Red Bull viel ver terug. Ze werden in het constructeurskampioenschap ingehaald door Ferrari en McLaren, en ook Mercedes kwam dichtbij.

Niet veel mensen hadden verwacht dat Red Bull zo ver zou terugvallen. Oud-coureur en huidig analist David Coulthard denk daar anders over, zo laat hij weten aan Motorsport-Total: "Ik loop lang genoeg mee om te weten dat het feit dat je hebt gewonnen in het verleden, niet betekent dat het zo blijft." Coulthard stelt dat het een natuurlijk proces is: "Als je zo dicht bij de top van de Mount Everest bent, dan is het gewoon heel lastig om innovaties door te voeren." Hij is tevens van mening dat de prestaties van Red Bull eigenlijk niet zo slecht waren: "Ze hadden een duidelijk pad die ze met de auto insloegen. Ze wonnen nog steeds negen Grands Prix, dat is meer dan wie dan ook."