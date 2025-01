Marko wijst updateproblemen aan: "Hadden drie races een goede auto"

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een flinke terugval. Max Verstappen won de eerste paar races, maar daarna zakten de resultaten in. Helmut Marko hoopt dit jaar op verandering, en hij stelt dat het in 2024 misging nadat Red Bull updates ging doorvoeren bij de Europese races.

Red Bull greep in 2024 naast de constructeurstitel. De Oostenrijkse renstal begon sterk, maar daarna leek alles mis te gaan. Max Verstappen zorgde voor lichtpuntjes, en hij wist uiteindelijk zijn vierde wereldtitel te pakken. Red Bull zakte af naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap, en pas in de laatste fase van het seizoen was er verbetering zichtbaar. Red Bull kon de dubbel toen wel vergeten.

Drie races

Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt dat alles dit jaar beter gaat. De Oostenrijker weet waar het vorig jaar misging, en hij wijst in gesprek met Sport.de naast de updates die werden geïntroduceerd bij de Europese races: "Het was voor drie races een goede auto. In Imola brachten we updates, maar die zorgden niet voor enige verbetering. We wilden meer downforce brengen, maar tegelijkertijd gaf dit de auto een veel kleiner werkvenster. Dat had dramatische consequenties, want de auto werd steeds lastiger te besturen."

Veranderingen

Marko stelt dat het oplossen van de problemen in de laatste fase van het seizoen deels heeft geholpen. De teamadviseur stelt dat de resultaten dit ook laten zien: "Daarna hebben we wat veranderingen aangebracht en die zorgen ervoor dat de auto weer wat makkelijker te besturen werd. De grootste problemen wisten we op te lossen, waardoor we niet meer het vierde team waren. Desondanks zaten we totaal niet op het niveau van McLaren."