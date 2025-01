Ambitieuze Briatore mikt op constructeurstitel met Alpine in 2027

Alpine heeft zich gedurende het 2024-seizoen flink verbeterd. De Franse renstal leek lang op de negende plaats in het constructeurskampioenschap te koersen, maar werkte zich tijdens het einde van het seizoen op naar de zesde plaats. Dat is echter niet wat het doel is voor de komende jaren, want in 2027 wil Flavio Briatore het constructeurskampioenschap winnen met Alpine.

Het team van Alpine heeft een zeer lastig jaar achter de rug. Aan het begin van 2024 was de A524 veel te zwaar, waardoor het team nauwelijks punten scoorde. Halverwege het seizoen stond Alpine met elf punten op een teleurstellende negende plaats in het constructeurskampioenschap. Na de zomerstop ging het echter een stuk beter met de renstal uit Enstone-Viry. Adviseur Flavio Briatore en teambaas Oliver Oakes kregen de zaakjes steeds beter op orde en een succesvolle update in Austin zorgde voor een ommekeer. Zo werd in Brazilië een dubbelpodium gescoord, wat Alpine ineens naar de zesde plaats in het kampioenschap voor de teams bracht. Deze plaats werd tijdens de laatste drie races van het jaar ook verdedigt door een fenomenale eindsprint van Gasly.

Constructeurstitel

Het succesvolle einde van het seizoen heeft Alpine dan ook weer wat hoop voor de toekomst gegeven. Briatore heeft dan ook een duidelijke doelstelling voor de komende jaren. "Onze doelstellingen zijn duidelijk: we willen het altijd beter doen. In 2024 eindigden we als zesde in het constructeurskampioenschap. Dat was geweldig nieuws, want het leverde ons veel meer geld op dan een negende plaats [waar we lange tijd op leken te koersen, red.]", zo vertelt Briatore tegenover Le Parisien. De 74-jarige Italiaan heeft dan ook veel ambities met Alpine voor de komende jaren. "Volgend seizoen moeten we als vijfde eindigen in het constructeurskampioenschap, vóór Aston Martin. In 2026 moeten we mikken op podiumplaatsen en overwinningen. En in 2027 willen we de constructeurstitel winnen."

"We hebben de auto bijna een halve seconde per ronde verbeterd"

Het klinkt allemaal zeer optimistisch, zeker als we naar het afgelopen F1-seizoen van Alpine kijken. Dus hoe realistisch zijn deze doelen dan? "Voorlopig zijn we op de goede weg. We hebben niet alleen de fouten voor 2024 gecorrigeerd, we hebben de auto al ontwikkeld voor 2025. We hebben de auto met bijna een halve seconde per ronde verbeterd. Voor de toekomst hebben we een werkgroep die zich volledig bezighoudt met de auto voor 2026 en toekomstige wijzigingen in de regelgeving. De medewerkers beginnen eindelijk in ons project te geloven. Over drie jaar gaan we voor het wereldkampioenschap vechten."