De Formule 1-coureurs van 2024: Max Verstappen, waanzinnige wereldkampioen

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel 24: Max Verstappen, weer wereldkampioen.

Naam: Max Verstappen (Nederland, 30 september 1997)

Eindklassering 2024: Eerste

WK-punten: 437

Beste klassering: Eerste (Negen keer)

Het is hem gelukt, Max Verstappen is een viervoudig wereldkampioen. Voorafgaand het seizoen werd je voor gek verklaard als je Verstappen niet als titelfavoriet zag, maar tijdens het seizoen zag het er anders uit. Verstappen was nog steeds sterk, maar zijn team Red Bull Racing stond in brand. Vertrekkende kopstukken, interne onrust en een tegenvallende performance zorgden voor een zwaar jaar.

Terwijl de hele wereld sprak over de rel omtrent Christian Horner, deed Verstappen wat hij moest doen. Hij begon ijzersterk aan het seizoen met vier zeges in de eerste vijf races. Hij won alleen in Australië niet, aangezien hij daar uitviel. Pas in Miami werd hij echt op de baan verslagen. Lando Norris was hem daar te snel af, en het was zeker niet de enige keer dat Verstappen de degens moest kruisen met zijn Britse vriend.

Vechten

Na de sterke seizoenstart begon Verstappen door te krijgen dat zijn RB20 niet langer dat wat hij wilde. Waar de wagen eerst een soort verlengstuk van Verstappen leek te zijn, was het nu eerder een ontembare leeuw. Verstappen deed zijn uiterste best om het wilde beest te temmen, en dat resulteerde in een indrukwekkende zege in Imola. In Monaco speelde hij geen rol van betekenis, en alle alarmbellen gingen af. Maar knappe zeges in Canada en Spanje zorgden ervoor dat sommige mensen dachten dat Verstappen zich misschien wel een beetje aanstelde.

Verstappen stelde zich echter niet aan, en hij moest gaan vechten. In Oostenrijk kreeg de wereld te zien dat Verstappen nog altijd een echte vechtersbaas is. Norris joeg op de Nederlander, maar hij had er geen zin in om zijn vriend erlangs te laten. Het resulteerde in een waanzinnig duel dat in tranen eindigde. De touché leverde de coureurs lekke banden op, en mogelijk een kapotte vriendschap. Zodra Verstappen zijn helm afzette veranderde hij van een kille strijder in een man met een hart. Hij praatte het moment uit met Norris, en de vriendschap was gered.

Druk

Die vriendschap werd nog een aantal keren onder druk gezet. Norris groeide namelijk uit tot dé titeluitdager van Verstappen. Het leverde een aantal waanzinnige duels op, waarbij Verstappen geen zin had om een centimeter ruimte te geven. Het kookte aan het einde van het jaar over, toen Verstappen ook de FIA liet weten dat hij niet binnen de lijntjes ging kleuren.

De duels met Norris in Austin en Mexico leverden Verstappen een vrachtlading aan kritiek op. De Britse pers viel hem aan, en zelfs FIA-steward Johnny Herbert vond het nodig om Verstappen volledig af te kraken. De kritiek deed Verstappen niets, hij koos zelf de aanval. Hij bleef zichzelf, en daarmee gaf hij een krachtige boodschap af.

Fucked

Hij deed precies hetzelfde toen hij een strenge taakstraf kreeg voor het gebruik van het woordje ‘fucked’ tijdens een persconferentie in Singapore. Verstappen koos de aanval, maar hij richtte zijn pijlen alleen op de FIA. De media kregen hun quotes, maar wel buiten de perszaal. De andere coureurs stonden achter Verstappen, en zo werd zijn statement sterker. Verstappen was niet alleen ijzersterk op de baan, ook daarnaast toonde hij zich een winnaar.

De tegenvallende performance van Red Bull zorgde ervoor dat Verstappen maanden zonder zege bleef. Zijn teamgenoot Sergio Perez kon hem niet helpen, en Red Bull verspilde de koppositie in het constructeurskampioenschap. Verstappen bleef scherp, en hij nam wraak op iedereen die hem had afgekraakt.

Brazilië

In Brazilië liet Verstappen zien dat niemand hem moet afschrijven. Het weekend werd gekenmerkt door de regenval. Het was alsof iemand de douche had laten aanstaan, en weigerde deze weer uit te doen. Door de regen was de kwalificatie verplaatst naar zondagochtend, en daar leek Verstappen in de problemen te komen. Een gridstraf en een discutabele rode vlag zorgden ervoor dat hij slechts als zeventiende startte.

Het leek een kansloze startplek te zijn, en een enorme kans voor Norris. Maar niemand moet Verstappen afschrijven. Hij liet zien waarom men hem ziet als een regengod, hij toverde. Terwijl zijn collega’s amper hun auto’s op de baan konden houden, reed Verstappen rond alsof hij dit elke dag deed. Hij haalde coureur na coureur in, en na de herstart nam hij de leiding over van de verrassende Esteban Ocon.

Aan kop liet Verstappen zien wat hij kon. Ronde na ronde verbrak hij de snelste rondetijd, en hij was een echte klasse apart. Het was alsof de concurrentie in Renault Clio’s reed. Op waanzinnige wijze wist Verstappen te winnen, hij vierde een feestje alsof de titel al binnen was. En eigenlijk was dat ook zo.

Felle kampioen

In Las Vegas prolongeerde Verstappen zijn titel. Hij hoefde hiervoor geen inhaalrace te rijden, maar hij toonde zich wel een geniale tacticus. Hij moest voor Norris finishen, en dat was ook het enige waar hij zich op focuste. Verstappen ging geen onnodige duels aan, deed rustig aan en werd vijfde. Het was genoeg voor titel nummer vier. Hij haalde daarna een nachtje door voor een welverdiend titelfeestje.

Een slapeloze nacht zorgde er echter niet voor dat Verstappen zijn focus verloor. Titel op zak of niet, Verstappen wil altijd winnen. Toen George Russell hem de pole position in Qatar ontnam door te klagen bij de stewards, reageerde Verstappen fel. Hij greep de leiding, won de race en spuwde daarna vuur richting Russell. Hierdoor sloot hij het seizoen af met controverse, al konden de coureurs er vooral om lachen tijdens het einddiner.

Allerbeste

Voor Max Verstappen kwam daarmee een seizoen ten einde waarin hij liet zien dat hij de allerbeste is. Zijn team was niet meer oppermachtig, maar Verstappen wel. Hij moest de kar trekken, en dat deed hij ook. Elke keer deed hij precies wat er van hem werd verwacht, en dat zorgde ervoor dat hij weer wereldkampioen werd. Verstappen leek soms wel een tovenaar, en het stuurwiel was zijn toverstok. Hij is de terechte wereldkampioen, en voor 2025 geldt hij weer als de absolute favoriet.