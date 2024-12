Verstappen blikt terug op clash: "Het was gewoon ongelukkig"

Nu het jaar er bijna opzit, wordt er veelvuldig teruggeblikt op belangrijke momenten. Max Verstappen doet dat ook, en hij kijkt bijvoorbeeld naast zijn clash met Lando Norris in Oostenrijk. Hij noemt het een ongelukkig docent, en hij is blij dat ze het hebben bijgelegd.

Verstappen vocht dit jaar meerdere zware duels uit met zijn goede vriend en McLaren-coureur Lando Norris. In Oostenrijk raakten de twee kemphanen elkaar voor het eerst. Norris had de jacht geopend op Verstappen, maar de Nederlander had geen zin om zomaar aan de kant te gaan. Dat deed hij ook niet, en ze raakten elkaar. Verstappen en Norris hadden allebei een lekke band, en ze verloren de kans op de zege.

Ongelukkig

Verstappen baalde van het moment, ook omdat het gebeurde met zijn vriend Norris. Nu het seizoen erop zit, kijkt Verstappen erop terug in de Viaplay-documentaire Lion Unleashed 4: "We hadden een slechte pitstop. Maar anders moesten we toch tot het einde blijven knokken. Dat was een beetje jammer. Maar toen waren ze natuurlijk wat sneller op die banden. Helaas raakten we elkaar, maar eerlijk gezegd heb ik veel ergere incidenten gezien. Het was gewoon ongelukkig."

Gesprek

Verstappen zag dat het moment dagenlang het nieuws beheerste. Zelf was hij vooral blij dat ze het moment hebben uitgesproken: "We kregen allebei al snel een lekke band, dus dat was niet ideaal. Destijds werd het echt veelvuldig besproken. Er zijn altijd mensen die het beter denken te weten in zulke situaties. Maar ik denk dat het gewoon een ongelukkig incident was." Een mogelijke ruzie werd al snel voorkomen: "Na de race werd er in een opwelling het één en ander gezegd. Ik sprak hem voor aanvang van de volgende race in Silverstone. Dat was heel belangrijk."