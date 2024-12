Verstappen trots op zege Brazilië: "Was cruciaal voor het kampioenschap"

Max Verstappen veroverde dit jaar zijn vierde wereldtitel. Hij moest er hard voor knokken, maar het lukte hem. In Brazilië reed hij een spectaculaire race in de regen, waarmee hij de basis legde voor zijn titel. Volgens Verstappen was deze zege dan ook cruciaal.

Verstappen en Red Bull kende rond de zomer een lastige periode. De concurrentie kwam steeds dichterbij, en Verstappen moest het snel gaan omdraaien. In Brazilië leek McLaren een kans te krijgen om toe te slaan, want Verstappen kende een rampzalige kwalificatie. In de stromende regen reed Verstappen vervolgens een briljante inhaalrace en kwam hij uiteindelijk als winnaar over de streep.

Het was een belangrijke zege, en daar is Verstappen het volledig mee eens. Hij ziet het als een doorslaggevende zege in de titelstrijd. In de Viaplay-documentaire Lion Unleashed 4 legt hij dat uit: "Het was één van mijn beste zeges, maar ik denk ook de meest cruciale met het oog op het kampioenschap." Hij legde de basis van zijn zege bij de start: "In de regen is het altijd belangrijk om geen wielspin te hebben als je de koppeling loslaat, en dat ging perfect. Ik had geen wielspin, maar om me heen hadden anderen dat wel. Ik denk dat ik al drie plaatsen had goedgemaakt voor de eerste bocht, en ik pakte er nog twee aan de buitenkant van bocht drie, dus het was een geweldige start en precies wat nodig is als je vanaf P17 start."