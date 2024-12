Hinchcliffe plaatst Verstappen boven Vettel: "Denk dat hij verder is"

Max Verstappen werd dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. Verstappen kwam hierdoor qua wereldtitels op gelijke hoogte met Alain Prost en Sebastian Vettel. James Hinchcliffe denkt dat Verstappen momenteel verder is dan Vettel.

Verstappen is de tweede coureur in de geschiedenis van Red Bull die vier wereldtitels op rij heeft gepakt. Vettel deed dit ook, door wereldkampioen te worden in 2010, 2011, 2012 en 2013. Verstappen moest dit jaar hard vechten voor zijn vierde wereldtitel, Red Bull was niet langer het sterkste team en de concurrentie deed er alles aan om hem van zijn troon te stoten. Verstappen hield het hoofd koel en prolongeerde zijn titel in Las Vegas.

De vergelijkingen met Vettel werden regelmatig gemaakt. Verstappen staat nu qua wereldtitels op gelijke hoogte, maar kenners verwachten nog veel van hem. In gesprek met Formule 1 Magazine krijgt voormalig IndyCar-coureur en F1 TV-analist James Hinchcliffe de vraag wie beter is: "Goede vraag, het is lastig te zeggen. Je kunt zeggen: het is appels met peren vergelijken. Toch hebben ze beide vier wereldtitels behaald met hetzelfde team. Dus als ik dan even kijk naar de manier waarop ze die hebben gewonnen, de races en hoe Verstappen ervoor heeft moeten rijden... Dan is hij misschien toch net wel verder dan Vettel na zijn vierde wereldtitel."