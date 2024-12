Jos Verstappen ziet beste versie van Max: "Weet niet of er nog meer in zit"

Max Verstappen pakte dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Zijn vader Jos Verstappen is enorm trots op zijn prestaties. Verstappen senior stelt dat Max op dit moment op zijn best is, en hij vraagt zich hardop af of de Red Bull-coureur nog beter kan presteren.

Verstappen moest dit jaar hard vechten voor zijn vierde wereldtitel. Zijn werkgever Red Bull was de voorsprong op de concurrentie verloren, en Ferrari en McLaren waren regelmatig sneller. Het zorgde voor de nodige frustratie bij Verstappen, maar hij wist elk weekend het beste uit zijn auto te halen. Een knappe zege in Brazilië zorgde er vervolgens voor dat hij in Las Vegas zijn titel kon prolongeren.

Beste versie

Jos Verstappen is enorm trots op de prestaties van zijn zoon. De voormalig Formule 1-coureur reageert duidelijk als David Coulthard hem in het Viaplay-programma 'F1 Talks 2024' of dit de beste versie van Max Verstappen is: "Je zou zeggen van wel, nietwaar? Hij is zeker op zijn best. Ik weet niet of er nog meer in zit of niet, ik heb geen idee. Maar het lijkt erop dat hij er staat wanneer hij er moet staan en hij is sterk op de cruciale momenten. Dat is belangrijk."

Brazilië

Verstappens zege in de regen in Brazilië is voor vader Jos één van de hoogtepunten van het jaar. Jos Verstappen wijst dat aan als zijn beste herinnering van het jaar: "Brazilië was voor mij ook belangrijk voor het kampioenschap. Het gebeurde op het juiste moment. Na alle negativiteit vanuit de Britse pers was hij echt opgefokt. Na de kwalificatie was hij nog bozer. We hebben toen even twee minuten gezeten om hem te kalmeren. Ik zei tegen hem: 'Er liggen kansen. Gewoon het juiste moment, een safety car...' Hij heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft geen fouten gemaakt en aan het einde van het jaar reed hij de ene na de andere snelste ronde. Hij pushte als een bezetene."