Jos Verstappen crasht en vliegt over de kop

Max Verstappen was niet de enige Verstappen die vandaag in actie kwam. Zijn vader Jos Verstappen nam deel aan een rally in Zweden, maar dat is niet helemaal gegaan zoals gewenst. De voormalig Formule 1-coureur heeft namelijk een koprol gemaakt. Hij kon ongedeerd uit zijn Skoda stappen.

Jos Verstappen was afgelopen weekend nog aanwezig bij de Grand Prix van Monaco, maar dit weekend focust hij zich weer op zijn eigen rally-activiteiten. Samen met zijn copiloot Renaud Jamoul nam hij deel aan een rally in Zweden. Tijdens de derde ronde van het European Rally Championship liep de dag echter niet goed af voor Verstappen senior.

Koprol

Hij maakte een klein foutje waardoor ze een koprol maakten in hun Skoda Fabia RS Rally2. De achterwielen van de Skoda belandden net naast het parcours, waarna de auto begon te rollen. Verstappen en Jamoul konden ongedeerd uitstappen, en de monteurs doen er alles aan om de wagen in de kleuren van Verstappen.com Racing op te lappen om op zaterdag weer te rijden.

Wat ging er mis?

Verstappen en Jamoul waren aardig begonnen aan de rally. Op het moment dat ze over de kop volgen stonden ze op de achttiende plaats in het algemeen klassement. Het duo bevond zich de hele dag rond deze positie in het klassement van de ERC Rally of Scandinavia.

Lastige proeven

Ze hadden het niet makkelijk, zo liet Verstappen senior aan Verstappen.com weten na een eerdere proef: "Voor mijn gevoel hebben we te weinig tractie. Het voelt nog niet zoals ik zou willen. Het was nog steeds heel erg glad."

Verstappen hoopt morgen weer aan de start te kunnen verschijnen van de resterende updates. Gisteren reed hij een kwalificatieproef, waar hij de vijftiende tijd noteerde. De voormalig Formule 1-coureur heeft zich in de afgelopen jaren toegelegd op rally's in voornamelijk België.