Briatore zag titel Verstappen niet in gevaar komen: "Hij is de beste"

Max Verstappen veroverde dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. Hij moest er hard voor werken, maar hij was uiteindelijk de concurrentie te slim af. Volgens Flavio Briatore kwam de titel van Verstappen nooit in gevaar, omdat hij simpelweg de beste coureur is.

Voorafgaand het seizoen hield iedereen rekening met een jaar vol Red Bull-overmacht. Nadat Verstappen in 2023 bijna alle races won, was er geen aanleiding voor een terugval. Toch leverde Red Bull hun voorsprong in, en werden ze ingehaald door McLaren en Ferrari. Verstappen werd uitgedaagd, maar uiteindelijk wisten zijn concurrenten niet dichtbij genoeg te komen om het Verstappen lastig te maken in het wereldkampioenschap.

Niet in gevaar

Het is dan ook de vraag of de titel van Verstappen ooit echt in gevaar is gekomen. Alpine-adviseur Flavio Briatore vindt van niet, zo legt hij uit aan Formule 1 Magazine: "Nee. Max Verstappen die kampioen wordt, dat wist ik en dat zag ik aankomen. Waarom? Dat is heel simpel. Omdat Max de beste is. En dan word je óók kampioen in moeilijke jaren. Het was misschien niet eenvoudig met de auto van Red Bull dit jaar, maar de kwaliteit van de coureur geeft dan de doorslag. Dat zie je bij Verstappen."

Vettel

Verstappen staat nu qua wereldtitels op gelijke hoogte met Alain Prost en Sebastian Vettel. Laatstgenoemde werd ook vier jaar op rij kampioen. Briatore krijgt dan ook de vraag wie er beter was: "Er zijn naast Verstappen al heel veel goede kampioenen geweest in al die jaren. Zoals je weet, is dat heel moeilijk te vergelijken. Maar ik zei al: Verstappen is dit seizoen terecht kampioen, omdat hij de beste is. En mensen moeten dan zelf maar kiezen of hij beter is dan Vettel."