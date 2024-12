Stella reageert op McLaren-rel: "Soms moet je omgaan met desinformatie"

Het team van McLaren veroverde dit jaar de constructeurstitel. Ze keerden terug aan de top, en ze werden een aantal keren beschuldigd van mogelijk illegale trucjes. McLaren-teambaas Andrea Stella haalt zijn schouders op en spreekt van desinformatie.

Het Formule 1-seizoen van 2024 zat propvol met allerlei relletjes. De topteams gooiden veelvuldig met modder naar elkaar, en ze beschuldigden elkaar van allerlei acties. McLaren stond een aantal keren in het middelpunt van de aandacht. Zo werd er kritisch gekeken naar hun bewegende achtervleugel, en werden ze beschuldigd van een trucje waarbij er water in de banden zou worden gespoten. Dit zou ze een voordeel opleveren.

Ruis

McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat ze eventjes moesten wennen aan de politieke spelletjes. In de afgelopen jaren had McLaren hier immers geen last van, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Wat lastig is, zelfs als je wel gewend zou zijn aan het strijden in de top, is het omgaan met alle ruis en alle afleidingen die er zowel intern als extern zijn. Je wil graag gefocust blijven, maar om dat te bereiken moet je wel een gestructureerde aanpak om alle ruis te kunnen managen. Je moet ermee omgaan dat jij nu zelf in alle headlines staat."

Desinformatie

Volgens Stella is het verhaal over het trucje met het water in de banden hier het beste voorbeeld van. De Italiaan is van dat men hiermee om moet gaan: "Soms, zoals we vooral hebben gezien met die verhalen over water in de banden, moet je omgaan met desinformatie. Het zijn dingen waarvan je weet dat ze nergens opslaan. Maar toch wordt het nieuws en kun je het niet meer negeren. Je moet er dan toch op een bepaalde manier mee om zien te gaan. Dat is een nieuwe dimensie geweest voor een team dat lang niet voor overwinningen had gestreden. Dat heeft uiteindelijk veel aandacht nodig gehad en het was ook nooit genoeg. Het zou makkelijk zijn om te zeggen 'nu is het genoeg, dit wordt een makkelijke overwinning', maar zo werk het in de Formule 1 niet. Je moet je steeds opnieuw positioneren en dat is in zekere zin lastig te accepteren."