De Formule 1-coureurs van 2024: Carlos Sainz, strijder

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel twintig: Carlos Sainz, strijder.

Naam: Carlos Sainz (Spanje, 1 september 1994)

Eindklassering 2024: Vijfde

WK-punten: 290

Beste klassering: Eerste (Australië & Mexico)

Carlos Sainz is een ambitieuze coureur. Hij maakt er geen geheim van dat hij droomt van titels, en bij Ferrari zat hij bij een team met reusachtige mogelijkheden. Zijn contract liep echter af na 2024, en Sainz wilde in de winter een nieuwe deal tekenen. Bij Ferrari waren ze dol op hem, maar ze besloten te kiezen voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Ver voor de start van het seizoen wist Sainz al dat hij Ferrari ging verlaten, maar die teleurstelling zette hij om in kracht.

Sainz ging niet bij de pakken neerzitten, en hij wilde met een knal afscheid nemen van Ferrari. Hij begon het seizoen goed met een derde plaats in Bahrein, maar een week later in Saoedi-Arabië belandde hij in het ziekenhuis. Een blindedarmontsteking zorgde ervoor dat hij zich last minute moest terugtrekken. Hij werd vlak voor de kwalificatie vervangen door Oliver Bearman, maar een dag na zijn operatie meldde Sainz zich toch in de paddock. Met een gezicht vol pijn liep hij het onderkomen van Ferrari in, hij gaf zich niet zomaar gewonnen.

Zege

De weken tussen de races in Saoedi-Arabië en Australië bracht Sainz in bed door. Hij moest herstellen van zijn operatie, en het was hoogstens onduidelijk of hij wel kon racen in Melbourne. Toch stapte hij gewoon in het vliegtuig, en ondanks de pijn wilde hij gewoon racen. Hij kreeg groen licht, en op de zondag was hij de grote held. Na een zeldzame uitvalbeurt van Max Verstappen lag de strijd om de zege open, en Sainz greep zijn kans. Hij won, en zijn vreugde was groot. Na een paar zware maanden was hij de eerste niet Red Bull-coureur die een race won in 2024.

Sainz bleef stabiel presteren en hij pakte veel punten. Pas in Canada viel hij voor het eerst uit, waarna hij weer verder ging met het bij elkaar rapen van punten in de opvolgende races. Ferrari vocht zich naar voren, en ze konden weer mee vechten om de zeges. Maar waar Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc won in Monaco en Italië, wist Sainz zelf de weg naar het podium niet echt te vinden. Na zijn zege in Australië stond de Spanjaard nog maar drie keer op het podium.

Strijden

In Azerbeidzjan vocht hij wel voor eremetaal, maar een harde crash met Sergio Perez in de laatste ronde gooide roet in het eten. In Austin werd de weg omhoog weer ingezet, en was Ferrari razendsnel. Sainz werd tweede, en een week later in Mexico was hij dé man. Hij kende een sterk weekend en in het overvolle Foro Sol mocht hij zijn tweede zege van het seizoen vieren.

In Brazilië hield hij zijn goede vorm niet vast en crashte hij in de regen. Ferrari bleef echter in de race voor de constructeurstitel, en Sainz wilde afscheid nemen met die titel. Hij bleef strijden voor het goud, en dat deed hij tot de laatste meters. In Abu Dhabi werd hij tweede, maar dat was net niet genoeg. De teleurstelling was enorm, maar Sainz mocht trots zijn. Hij had alles gegeven wat hij in zich had.

Strijder

Sainz toonde dit jaar dat hij een echte strijder is. Ondanks allerlei tegenslagen ging hij elke strijd aan, hij ging door tot het uiterste. De teleurstelling van het verliezen van zijn zitje bij Ferrari zette hij om in kracht. Zijn vader wordt El Matador genoemd, en die naam past ook wel bij Sainz zelf. Hij toonde dat hij één van de beste coureurs van het moment is, en dat zijn team altijd op hem kan rekenen. Volgend jaar rijdt hij voor Williams, en ook daar zal hij vol de strijd aangaan.