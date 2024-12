Marko verklaart passeren Tsunoda: "Dan zou het emotioneel gezien lastig worden"

Max Verstappen krijgt volgend jaar Liam Lawson als teamgenoot bij Red Bull Racing. Lawson kreeg de voorkeur boven Yuki Tsunoda, en volgens Helmut Marko is dat logisch. Hij stelt dat het mogelijk emotioneel lastig zou worden als Tsunoda erachter zou komen dat hij Verstappen niet kan verslaan.

Red Bull heeft voor volgend jaar een nieuwe teamgenoot voor Verstappen aangewezen. Sergio Perez heeft het team verlaten na een tegenvallend seizoen, en de onervaren Liam Lawson volgt hem op. Lawson reed de laatste races van het seizoen voor VCARB, maar Tsunoda was daar vaak net iets sneller. Toch krijgt de Japanner geen promotie, terwijl hij zelf vond dat hij dit verdiende.

Drankjes

Red Bull-adviseur Helmut Marko bracht Tsunoda op de hoogte van het nieuws. De Oostenrijker legt in een interview met Sport.de weten hoe Tsunoda reageerde: "Hij was niet volledig verrast, op een bepaalde manier had hij het wel verwacht. Hij zit nu in Japan en zei 'laten we het zo uitdrukken: ik ga nu dan maar voor een paar drankjes'. We hadden tijdens het telefoongesprek natuurlijk ook acht uur tijdsverschil, dus dat kwam voor hem wel goed uit."

Emoties

Marko legt uit dat Red Bull niet alleen naar snelheid heeft gekeken, maar ook naar de karakters van de coureurs. Marko laat weten waar ze naar keken: "Tsunoda was qua pure snelheid zeker de snellere van de twee, dus in vergelijking met Lawson. Maar hij was niet constant genoeg en hij maakt jammer genoeg nog steeds fouten, zoals twee onnodige crashes in Mexico. Qua woede-uitbarstingen is het beduidend beter geworden, maar ook die zijn nog een factor. Het is niet zo dat hij op die momenten de controle verliest, maar hij wordt wel langzamer. Als hij naast Max zou rijden en zou merken dat hij hem niet kan verslaan of zelfs niet in de buurt kan komen zoals hij had gedacht, dan zou het emotioneel gezien lastig worden."