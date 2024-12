Marko bevestigt dat Red Bull miljoenen moest betalen aan Perez

Vorige week maakten Sergio Perez en Red Bull Racing bekend dat de Mexicaan in 2025 niet meer namens de Oostenrijkse formatie op de Formule 1-grid zal staan. De man uit Guadalajara had nog wel een contract van twee jaar op zak en dat moest afgekocht worden. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko moest het team uit Milton Keynes miljoenen betalen aan Perez.

Sergio Perez kende een teleurstellend Formule 1-seizoen. Hij eindigde het kampioenschap op de achtste plaats, terwijl teamgenoot Max Verstappen 285 punten meer scoorde en wereldkampioen werd. Het was dan ook geen verrassing dat Red Bull vorige week bekendmaakte dat de Mexicaan volgend jaar niet meer op de grid zal staan namens de Oostenrijkse formatie.

Er was echter wel één probleem, want Perez verlengde eerder dit jaar in juni zijn contract met twee jaar tot en met 2026. Red Bull moest zijn contract dus afkopen, maar hoe hoog is het bedrag dat ze aan Perez moesten betalen? Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde in gesprek met Sport.de niet het bedrag noemen, maar onthult dat het om enkele miljoenen gaat. "Met inachtneming van het contract is het een overeenkomst die voor beide partijen acceptabel is", was het eerste, wat voorzichtige antwoord van de Oostenrijker, waarop de interviewer vroeg of het om enkele miljoenen gaat. Daar antwoordde Marko als volgt op: "We hebben het hier wel over de Formule 1, ja..", lacht de 81-jarige.

"Hij hoopte zijn oude vorm terug te vinden"

Vervolgens krijgt Marko de vraag of de 34-jarige Mexicaan het nieuws aan zag komen. "In eerste instantie niet, want hij heeft steeds gehoopt zijn oude vorm terug te vinden. Hij heeft immers vijf Grands Prix met ons gewonnen en werd vice-kampioen. Hij heeft die vorm echter niet teruggevonden en toen is er geoordeeld dat in deze omgeving die wederopstanding ook niet meer gaat komen en dat een afscheid het beste was. Dat biedt ook meteen volop mogelijkheden voor de toekomst."