Piastri: "Het verhaal over de teamorders is veel groter gemaakt dan het was"

McLaren besloot Lando Norris na de Grand Prix van Italië aan te wijzen als de tijdelijke kopman van het team. Oscar Piastri moest zijn teamgenoot gaan ondersteunen, zodat Norris het gat richting Max Verstappen kon dichten. De Australiër kijkt nu terug op het verhaal rond de teamorders en stelt dat het veel groter is gemaakt dan het daadwerkelijk was.

Lando Norris was dit seizoen met Max Verstappen verwikkeld in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander hield voor de zomerstop de controle in handen en ging met 78 punten voorsprong de zomerstop in. Maar daarna kenden hij en Red Bull een lastige periode. De RB20 was niet snel genoeg om mee te kunnen doen om de overwinning, waardoor Norris na de zomerstop de kans had om veel punten in te lopen op zijn Nederlandse titelrivaal. Dit lukte, want Norris bracht het verschil tijdens de eerste vier races na de zomerbreak terug tot 53 punten, maar de achterstand had nog kleiner kunnen zijn.

Papaya Rules

De Brit startte namelijk vanaf P1 op Monza en behield na de eerste bochten ook de leiding, maar daar kwam verandering in nadat zijn teamgenoot hem besloot aan te vallen. Piastri had een veel beter exit uit de eerste chicane en besloot buitenom te gaan in Variante Della Roggia. De Australiër pakte de leiding op fenomenale wijze, maar zorgde er zo wel voor dat Norris van P1 terugviel naar P3, wat ook de positie was waarop de man uit Bristol zou finishen. Norris liep zodoende slechts tien punten in, wat er - zeker gezien de snelheid van de MCL38 - misschien wel twintig hadden kunnen zijn. Het zorgde ervoor dat McLaren steeds meer na ging denken over teamorders.

Uiteindelijk ging de formatie uit Woking overstag en werd Norris - die de grootste kans had om het coureurskampioenschap te winnen - tijdelijk uitgeroepen tot de kopman van het team. Dit betekende dat zijn teamgenoot Oscar Piastri hem vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan moest gaan ondersteunen. Het leken ouderwetse teamorders te gaan worden, maar het werden teamorders volgens de 'Papaya Rules'. Dit betekende dat Piastri niet zomaar overwinningen hoefde op te geven, maar dat hij Norris in specifieke scenario's zou gaan helpen.

Als Piastri door Motorsport.com gevraagd wordt naar de teamorders, stelt de man uit Melbourne dat er veel meer van is gemaakt dan het daadwerkelijk was. "Ik bedoel, het is een beetje een catch-22. Ik denk dat als ik in een betere positie zat, er geen teamorders zouden zijn geweest", stelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Ik denk dat het veel groter gemaakt is dan het was. Er is tot nu toe geen enkele situatie geweest waarin we ze echt nodig hadden, om het zo maar te zeggen. Dus ja, sommige dingen zijn een beetje veranderd, en er zijn een paar regels of wat aanpassingen aan de manier waarop we racen bijgekomen, maar nogmaals, het zijn heel, heel specifieke scenario's. Dus ja, het is denk ik een veel groter verhaal geweest voor iedereen buiten het team. Voor ons betrokkenen, weten we dat we het juiste moeten doen wanneer dat nodig is."

"Ik denk niet dat dat ooit zal veranderen"

Dit seizoen hebben Piastri en Norris elkaar meermaals geholpen. Zo ging de Australiër in Brazilië tweemaal aan de kant voor Norris, en liet de Brit zijn teamgenoot weer voorbij in Qatar om hem te bedanken voor zijn eerdere hulp. Volgens voormalig McLaren-coureur en tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen zal dit volgend jaar niet meer zo zijn. Piastri denkt dat er echter anders over.

"Ik wil volgend jaar natuurlijk in een positie zitten waarin ik kan vechten [om de wereldtitel, red.], en hopelijk zijn het alleen ik en Lando die kunnen vechten voor het kampioenschap, dat zou ons ideale scenario zijn", aldus de McLaren-rijder. "Maar zelfs zonder deze meer voorgeschreven teamorders hebben we altijd gewerkt in termen van het doen van wat goed is voor elkaar, en ik denk niet dat dat ooit zal veranderen."