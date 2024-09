Piastri duidelijk over teamorders: "Ik ga niet elke race zomaar even aan de kant"

Het is inmiddels hét gespreksonderwerp in de F1-paddock: de teamorders bij het team van McLaren. Nu Andrea Stella en Zak Brown bekend hebben gemaakt dat Lando Norris tijdelijk de kopman wordt binnen het team, heeft dat gevolgen voor Oscar Piastri, die zijn teamgenoot meer zal moeten gaan helpen. De Australiër heeft nu glashelder gereageerd op die teamorders en geeft aan dat hij 'niet zomaar aan de kant zal gaan iedere race'.

McLaren heeft dit seizoen een reuzestap voorwaarts gezet. Het team introduceerde enkele zeer succesvolle upgrades en heeft zich weer opgewerkt naar de top van de Formule 1. Het team uit Woking heeft door haar constante coureurs en de snelle MCL38 een goede kans om zowel het kampioenschap bij de teams als het rijderskampioenschap met Lando Norris te gaan winnen.

Teamorders

Om Lando Norris de 62 punten achterstand ten opzichte van Max Verstappen goed te kunnen laten maken, kan McLaren geen races gebruiken zoals in Monza, waarbij Norris en Piastri gaan vechten met elkaar en zo de winst - en dus veel punten - weggooien. Daarom is het team uit Woking nu overstag gegaan en is Norris tijdelijk uitgeroepen tot de kopman van het team. Dit bekent dat zijn teamgenoot Oscar Piastri hem vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan van dit weekend zal moeten gaan ondersteunen.

Hoe kijkt de 23-jarige uit Melbourne naar de beslissing van zijn team? "Egoïstisch gezien, als coureur, zijn teamorders nooit leuk. Maar ik realiseer me wel dat er een groter plaatje is dan alleen mezelf. Ik race voor een team dat mij de kans heeft gegeven om binnen 18 maanden voor overwinningen in de Formule 1 te strijden. Daar ben ik erg dankbaar voor. We proberen als team beide kampioenschappen te winnen en dat is iets wat een enorme prestatie zou zijn voor het team", vertelt de McLaren-rijder tegenover de Internationale media.

"Ook Lando wil dat niet"

Volgens Piastri betekenen deze teamorders echter niet dat hij elke race zomaar even aan de kant hoeft te gaan voor zijn teamgenoot. "We hebben er wel over gediscussieerd. Maar ik denk dat het belangrijkste punt is dat ik niet elke race gewoon maar even aan de kant ga. Dat is namelijk niet hoe we willen racen, ook Lando wil dat niet. We proberen gewoon alle scenario's door te nemen en dat gaan we natuurlijk niet publiekelijk doen. Maar het belangrijkste is wel, dat wanneer we het gevoel hebben dat iemand een veel betere prestatie levert, diegene ook beloond moet worden", besluit de winnaar van de GP van Hongarije van 2024.