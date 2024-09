McLaren hakt knoop door en wijst Norris aan als kopman

Het team van McLaren heeft een belangrijk besluit genomen. De Britse renstal wilde geruime tijd geen eerste coureur aanwijzen, maar daar is nu verandering ingenomen. Teambaas Andrea Stella legt uit dat McLaren Lando Norris heeft aangewezen als kopman voor de rest van het seizoen.

Het team van McLaren is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. Ze hebben grote stappen gezet en ze maken nu zelfs kans op twee wereldtitels. In het constructeurskampioenschap staan ze vlak achter Red Bull Racing, en in het wereldkampioenschap komt Lando Norris steeds dichterbij Max Verstappen. Norris staat nog maar 62 punten achter op Verstappen, en dat betekent dat hij zeker niet kansloos is.

Teambelang

McLaren weigerde geruime tijd een nummer 1-coureur aan te wijzen. Daar is nu verandering in gekomen, zo legt teambaas Andrea Stella uit in een interview met BBC Sport: "We zijn vastbesloten om te winnen, maar we willen dat wel op de juiste manier doen." Volgens Stella heeft McLaren dan ook een besluit genomen: "We zullen Lando gaan steunen, maar dat willen we doen zonder onze principes te veel aan te passen. Bij ons staat het teambelang altijd op de eerste plaats. Sportiviteit is voor ons belangrijk als we gaan racen. En dan willen we eerlijk zijn tegenover onze coureurs."

Monza

Stella legt ook uit wat hij niet meer wil zien. Hij wijst naar een moment in Monza, waar Norris en Oscar Piastri een fel duel uitvochten in de eerste ronde: "Wat we niet meer willen zien is een situatie zoals in Monza. We kwamen daar als eerste en tweede de chicane in, maar we kwamen eruit als eerste en derde. Dat is nadelig voor het team. Het teambelang staat altijd voorop, en deze situaties moeten we fiksen, omdat de manier waarop we Monza benaderden de door wijd open zette voor deze situatie."

Doelstellingen

Volgens Stella heeft McLaren nu drie doelen opgesteld. De Italiaan stelt alleen wel dat dit vooral geldt voor de race van dit weekend in Azerbeidzjan: "Na Monza hebben we drie doelstellingen opgesteld. Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat alles wat er op de baan gebeurt niet nadelig is voor het team. Ons tweede punt is dat we beide wereldtitels willen winnen, maar dat we er wel voor moeten zorgen dat beide coureurs daaraan willen bijdragen. We willen dit niet op een roekeloze manier gaan doen. Deze drie punten definiëren de manier waarop we gaan racen in Bakoe. Na Bakoe zullen we ze updaten."