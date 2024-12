Verstappen over vriendschap met Norris: "Idioten op sociale media maken het altijd erger"

Vrienden Max Verstappen en Lando Norris streden dit seizoen voor het eerst om de wereldtitel in de Formule 1. De intense strijd zorgde ervoor dat hun vriendschap op de proef werd gesteld en vervolgens door de buitenwereld meermaals in twijfel werd getrokken. Volgens Verstappen is de relatie tussen hem en Norris nog steeds hetzelfde zoals die altijd is geweest en hebben 'idioten op sociale media' ervoor gezorgd dat alles erger werd gemaakt dan het daadwerkelijk was.

Van Max Verstappen en Lando Norris is bekend dat ze al jaren vrienden zijn. De twee coureurs kunnen het, sinds ze elkaar hebben leren kennen in de kartsport, goed vinden met elkaar, maar dit jaar werd deze vriendschap wel op de proef gesteld. De Nederlander en de Brit moesten het dit seizoen voor het eerst tegen elkaar opnemen in de strijd om de wereldtitel, en het ging er enkele keren stevig aan toe. Bijvoorbeeld op de Red Bull Ring, waar de twee coureurs in de strijd om de overwinning met elkaar botsten. Het leek echter niet ten koste te gaan van hun goede band, want na de clash zeiden ze dat de vriendschap nog gewoon intact was.

Een aantal Grands Prix later vonden er ook nog controversiële incidenten plaats tussen Verstappen en Norris in Austin en Mexico-Stad. Het zorgde ervoor dat de twee door een aantal meningsverschillen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Dit kwam onder andere tot uiting tijdens de drivers' briefing in Mexico, waar de twee kemphanen een felle, maar respectvolle discussie voerden over de manier van racen in de Formule 1.

Veel mensen, waaronder voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher, begonnen zich steeds meer af te vragen of de vriendschap tussen Norris en Verstappen nog wel intact was, en of het überhaupt mogelijk is om bevriend te zijn met een coureur waar je tegen vecht om de wereldtitel in de Formule 1.

"Ze moeten altijd iets hebben om over te klagen"

Volgens Max Verstappen is er helemaal niks van waar en kunnen de twee rijders het nog altijd prima met elkaar vinden. "Mensen maken het altijd een stuk erger op sociale media", zo begint de Nederlander in de Talking Bull Podcast. "Er zijn een hoop idioten op dat platform die altijd wel iets te zeggen moeten hebben, en iets moeten hebben om over te klagen. Er zijn veel positieve mensen, maar ook een paar echte idioten. Ik denk dat het beter is om dat allemaal te negeren. Lando en ik, we kunnen het heel goed met elkaar vinden. Natuurlijk werd het soms wat spannend op de baan, maar daarbuiten zou dat niet uit moeten maken. We proberen altijd ons best te doen op de baan om het best mogelijke resultaat te behalen. Je vecht om een wereldkampioenschap, dus dat dit soort dingen op de baan gebeuren, hoort er ook gewoon een beetje bij."